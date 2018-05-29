Якутия должна вернуться в лоно Большой России

Слова, вынесенные в заголовок статьи не о географии, они о новом месте родной Якутии в стремительно меняющейся России.

Если до недавнего времени в республике воспринимали политические и экономические изменения в стране, как нечто далекое и не имеющее прямого отношения к жизни людей на Крайнем Севере, то уверенная поступь государства, осуществляющего масштабные проекты, заставляют по-новому переформатировать институты развития в самом крупном и богатом по недровым запасам субъекте Российской Федерации. На этом фоне Якутия за последние десятилетия словно застряла в недрах культивируемой ее идеологами вечной мерзлоте.

Как это ни парадоксально звучит, но каждый из трех бывших руководителей республики, реализуя региональные проекты, «консервировал» ее интеграцию в единое пространство, отдаляя ее от Большой России.

В якутянах генетически заложено территориальное «превосходство» над другими субъектами Федерации и не только во внутрироссийском контексте: Якутия – это семь Франций по размерам территории. На этом, собственно, к сожалению, все преимущества и заканчиваются. И оно подсознательно внушает органам власти и обслуживающего его класса региональных экономистов и обществоведов глубоко ошибочные представления о месте республики в Большой России.

Король умер. Да здравствует король!

Студентами Якутского госуниверситета мы наблюдали слезы убеленных сединами преподавателей и комсомольского актива в связи с чередующимися смертями престарелых генеральных секретарей КПСС. Тогда казалось, что государство немыслимо без возведенных в культ партийных кумиров. Проходило немного времени, и мы узнавали подробности их правления, ужасающие воображение честного человека. Так было всегда. Без единого исключения. Так может быть и сейчас, судя по результатам правления каждого из трех бывших президентов Якутии.

Времена изменились, и в обществе востребован тренд на сменяемость региональной власти в случае ее хронической неэффективности.

Отставка главы республики Егора БОРИСОВА – долгожданное событие. И как бы ни старались официальные СМИ, да и сам «гарант» держать суверенное лицо, это бы случилось независимо от его желания и состояния «внезапно» пошатнувшего здоровья. Когда железнодорожный состав проносится мимо станционного перрона, то не важно, кто является машинистом поезда. Россияне научились улавливать сигналы управляющего всем движением железной дороги.

За два президентских срока жители республики каждый раз демонстрировали невероятную усталость от своих избранных руководителей. В социальных сетях и на митингах они, не стесняясь в выражениях, критиковали их, особенно это касалось социальной и кадровой политики верховных жрецов, в какие бы национальные наряды они ни рядились.

В этом смысле приходится констатировать, что федеральная власть позволяла им задержаться в своих креслах намного дольше, чем того могло вынести население республики. Принятие президентом России В.В. ПУТИНЫМ отставки Егора БОРИСОВА – шаг глубоко оправданный и необходимый.

Николаев – Штыров — Борисов

Безвольная отставка Егора Борисова — последнего члена «команды» Михаила НИКОЛАЕВА — демонстрирует насколько обременительным оказался для него второй срок на посту главы Якутии. Эта отставка не на пике популярности, что является верхом политического инжиниринга, а добровольное «харакири» больного, обремененного властью и угрозами уголовного преследования политика, «последнего из могикан», находящегося в правительстве с 1991 года. Собственно, история повторяется: в досрочную отставку уходил и В.А. ШТЫРОВ.

Единственный из триумвирата, кто находит сейчас преимущественно добрый отклик в сердцах якутян, и кто оставил безусловный памятный след в истории Якутии – это Михаил НИКОЛАЕВ.

С уходом БОРИСОВА закончилась эпоха руководства Якутией его бывшей партийной номенклатурой, выросшей из шинели КПСС. Несбыточные мега проекты ШТЫРОВА и фантомное правление БОРИСОВА говорят о том, что перемены в институтах развития Якутии назрели давно, и они должны быть подвергнуты серьезной трансформации.

М.Е. НИКОЛАЕВ «утонул» в прерогативе национального фактора над интересами федерального государства. За возрождение национального самосознания народа саха ему справедливо уготовано место в пантеоне местной славы.

В.А. ШТЫРОВ «заблудился» в дебрях воздвигнутого НИКОЛАЕВЫМ суверенитета и желаниях самостоятельно распоряжаться ресурсами республики. Последнее противоречило федеральному законодательству, а отсутствие устойчивых связей с федеральным центром не позволило второму президенту реализовать его радужные мега прожекты. Если М.Е. НИКОЛАЕВ стойко отождествляется у якутян с возрождением национального языка, якутской литературы и искусства, то В.А. ШТЫРОВ – с утопическим сценарием «Города Солнца» Томмаза Компанеллы. К величайшему моему сожалению, даже на этом безликом фоне правление Егора БОРИСОВА в силу его многочисленных институциональных провалов, не может охарактеризоваться чем-либо примечательным.

Пройдет совсем немного времени, и неблагодарные потомки будут вспоминать лишь имя первого президента Якутии, отстоявшего суверенитет республики. Печален итог правления Якутией для связки ШТЫРОВ — БОРИСОВ, не принесшей республике заметных социально-экономических преобразований. Лишь из чиновничьих, все терпящих отчетов, можно будет с трудом выудить пользу от годов упущенной выгоды этого недальновидного тандема, пренебрегшего созданием команды профессионалов, нацеленной на интеграцию потенциала республики в состав Большой России.

Фундаментальные ошибки

Якутия устремлена в будущее. Она настолько уникальная страна, что не терпит узковедомственного подхода: ни отдельно гуманитарного, ни отдельно технократического, коими грешили ее бывшие, ментально ограниченные руководители.

Каждый последующий глава Якутии обречен «утонуть» в ошибках предыдущей команды николаевского призыва, если не поймет важнейших условий для ее качественного развития.

М.Е. НИКОЛАЕВ говорил о развитии производства, «двух крылах» экономики, а «летал» лишь в экипаже национальной духовности. В.А. ШТЫРОВ перепоручил идеологическое направление и культуру чиновникам мелкого пошиба, сосредоточившись на развитии индустриальных регионов и корпораций. Ни тот, ни другой не снискали успеха: в конструкции их самолета и подводной лодки были заложены фундаментальные ошибки.

Будущее Якутии за руководителем-прагматиком, ставящим во главе телеги выработку нового цивилизационно-философского концепта прорывного развития республики, а затем уже внедряющего систему управления, отвечающую нуждам и потребностям большинства населения, подчиняющего интересы корпораций запросам экономики, интегрируя ее возможности в масштабные всероссийские и международные проекты.

В лоно Большой России

Мне глубоко импонируют первые слова Айсена НИКОЛАЕВА, сказанные им после встречи с президентом страны В.В. ПУТИНЫМ:

«Наша многонациональная республика всегда была, есть и будет частью великой России».

Впервые четко и недвусмысленно сформулирована мысль об интеграции республики в Большую Россию:

«Мы готовы внести свой вклад в решение прорывных задач развития России, которые ставит глава государства».

Если первую часть высказывания и.о. президента А.С. НИКОЛАЕВА можно счесть за вежливый политес, то готовность участия в «прорывных задачах развития России» — это заявление политика, заметно отличающегося по менталитету от всех предыдущих глав региона.

Предвижу с какими трудностями и непониманием может столкнуться Айсен НИКОЛАЕВ при осуществлении на практике своего выше заявленного тезиса. Огромная сила инерции, неготовность чиновников к кардинальным управленческим преобразованиям, затрагивающим десятилетиями сложившуюся систему власти в Якутии, отсутствие квалифицированных институтов развития — это лишь верхушка айсберга.

Необходимо подвести решительную черту под накопившимися разногласиями республики с федеральным центром, перестать находиться в состоянии «обиженных» и «обделенных» ресурсами, вниманием, успехом. Это не означает, что новый глава республики должен стать послушной марионеткой в руках Администрации президента страны — так может судить только далеко ограниченный в кругозоре обыватель, не имеющий возможности оценить масштабы задач и механизмы их реализации на практике.

Важнейшим фактором успеха президентского срока нового регионального лидера может быть только ставка на реализацию проектов, интегрированных в экономику Большой России, вносящую в ее валовый национальный продукт существенный вклад или нацеленный на качественный прорыв в тех отраслях, которые по плечу осилить на собственных ресурсах, поддержанные большинством населения республики.

Транспортная доступность до центральной части России, социальная защищенность людей, занятость, развитие собственного производства, переход к цифровой экономике –необходимые условия для интеграции региона в лоно Большой России. Необходимо переломить в связи с этим менталитет руководства федеральных министерств и ведомств, рассматривающих Якутию лишь с точки зрения создания условий для работы крупных корпораций. Нужно добиться того, чтобы людям было комфортно проживать в республике, обеспечить их социальными гарантиями, льготами по проезду в отпуск, созданию условий для развития предпринимательства.

Задачи огромного масштаба, но все они стояли и перед бывшими руководителями региона. Новый глава Якутии может повторить ошибки своих предшественников, погрузившись в омут каждодневных забот и проблем. В таком случае он может с легкостью быть сметен интеграционным потоком развития российских территорий, уже оседлавших механизмы новой цифровой цивилизации.

Частота кадровых пертурбаций в республиканском правительстве давно стали объектом насмешек в обществе. Никто не несет большего урона репутации власти, чем сами чиновники. Как часто я наблюдал за чиновничьим флэш мобом – подписанием соглашений о сотрудничестве с федеральными, региональными институтами в период Дней Республики Саха в Москве! Представьте очередь из чиновников, которым по большому счету все равно на какой тусовке присутствовать: сейчас – у якутов, затем – у бурятов, следом – у башкир и т.д. Имитация деятельности, подмена сути служения народу, коррупция – это лишь малая толика того, что вызывает в обществе негативную реакцию.

Интеграция в Большую Россию – это не лозунг, а многотрудная работа по сплочению народов Якутии в единую команду, реализующую масштабные проекты, преодоление национальной обособленности, использование многовековых традиций культуры и искусства для творческого подъема в интересах огромной многонациональной страны, в которой голос и вклад якутян будет по достоинству оценен и востребован.