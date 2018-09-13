Якутия будет внедрять опыт Москвы по электронной школе

Передовой опыт столицы по электронному документообороту в образовательной сфере будет внедрен в Якутии. Об этом в ходе брифинга сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров, передает телеканал «Якутия 24».

«Мы сейчас активно изучаем опыт ведущих московских школ, где используется электронный документооборот, который позволяет сократить время и бюрократию. Якутск может воспользоваться опытом Москвы по электронной школе, будем внедрять это и у себя», — сказал Егоров.

В ходе брифинга министр отметил, что с внедрением новых технологий и реализации цифрового образования подходы к современной школе должны поменяться.

«Школа должна трансформироваться. Учителя в классическом понимании должны стать тьюторами и мотиваторами. Сейчас по проекту АСИ „Университет 1021“ у каждого студента есть своя траектория обучения, которую он выбирает. В итоге у него есть набор необходимых компетенций», — сказал он.

На данный момент в Якутии активно внедряется цифровое образование. Так, функционируют «Портал образовательных услуг», «Сетевой город», «Сетевой регион» и другие проекты.

По информации министра, по итогам прошлого года только к «электронным дневникам» было более 2 млн запросов. А всего в республике зарегистрировано более 376 тысяч пользователей, которые имеют доступ к электронным образовательным площадкам

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