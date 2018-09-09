«Якутия 24» покажет «Ночь выборов» в прямом эфире

Телеканал «Якутия 24» стал единственным региональным телеканалом, который в воскресенье будет вести прямую трансляцию всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов».

Более 1000 ТОПовых российских политиков, политологов, журналистов, представителей СМИ и общественности, мега-гостей, ТОП-блогеров и телеграммеров, звезд социальных сетей соберутся «без галстуков» и в режиме реального времени будут следить за ходом единого дня голосования.

«Ночь выборов» — онлайн-марафон уже дважды проводился в единые дни голосования в сентябре 2017 года и марте 2018 года. В прямом эфире подключались регионы России с информацией от наблюдателей и экспертов, благодаря этому марафон стал уникальной площадкой по освещению, оперативному анализу и интерпретацию результатов выборов.