«Якутия 24» покажет «Ночь выборов» в прямом эфире

Телеканал «Якутия 24» стал единственным региональным телеканалом, который в воскресенье будет вести прямую трансляцию всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов».
Более 1000 ТОПовых российских политиков, политологов, журналистов, представителей СМИ и общественности, мега-гостей, ТОП-блогеров и телеграммеров, звезд социальных сетей соберутся «без галстуков» и в режиме реального времени будут следить за ходом единого дня голосования.
«Ночь выборов» — онлайн-марафон уже дважды проводился в единые дни голосования в сентябре 2017 года и марте 2018 года. В прямом эфире подключались регионы России с информацией от наблюдателей и экспертов, благодаря этому марафон стал уникальной площадкой по освещению, оперативному анализу и интерпретацию результатов выборов.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.