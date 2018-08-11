Якутии в полном объеме перечислены средства для ликвидации последствий паводка и компенсации ущерба жителям

10 августа в Якутске министр МЧС Евгений ЗИНИЧЕВ провел рабочее совещание с врио главы Республики Саха (Якутия) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ.

Во время встречи руководители обсудили ход восстановительных работ и осуществление компенсационных выплат жителям республики, пострадавшим в результате паводка в текущем году, а также лесопожарную обстановку на территории региона.

В июле на основании представленных Республикой Саха (Якутия) документов, МЧС России внесло в Правительство РФ распоряжения о выделении бюджетных ассигнований. В соответствии с этим из резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий Республике были выделены и доведены в полном объеме финансовые средства в размере 587 млн 304 тыс. рублей. На оказание единовременной материальной помощи будет направлено 39 млн 780 тысяч рублей. На оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости направят 65 млн 450 тысяч рублей, на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости — 131 млн 700 тысяч рублей.

Евгений Зиничев попросил Айсена Николаева в максимально короткие сроки осуществить выплаты пострадавшим и организовать работу по восстановлению дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, глава МЧС России призвал руководство региона обратить особое внимание на лесопожарную обстановку. В частности, речь шла о проведении превентивных и профилактических мероприятий в лесах и о мерах по ликвидации очагов природного возгорания.

Был сделан акцент и на необходимости своевременного оповещения и информирования населения, а также о проведении ежедневного мониторинга природных пожаров. К этой работе активно привлекать глав муниципальных образований, руководителей организаций, собственников и арендаторов земель. Немаловажную роль в предотвращение новых очагов пожаров играет и проведение разъяснительной работы среди населения.

Евгений Зиничев поручил Главному управлению МЧС России по Республике Саха (Якутия) совместно с Национальным центром проводить моделирование и детальный анализ складывающейся обстановки, а получаемую информацию незамедлительно доводить до органов исполнительной власти и местного самоуправления. для принятия оперативных решений. Кроме того, привлечь соответствующие структуры к постоянному контролю за состоянием атмосферного воздуха, метеорологической и гидрологической обстановкой на территории республики, сообщает пресс-служба МЧС России.