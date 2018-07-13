Якутии спишут 1,9 млрд рублей государственного долга

Государственный долг Якутии снизился почти на 1,9 миллиарда рублей за счёт исполнения обязательств по кредитным договорам. Такое заявление сделал министр финансов республики Валерий Жондоров, сообщает корреспондент Vostok.Today.

По его словам, банки-кредиторы и Росавиация направило в министерство финансов Якутии уведомления об исполнении в полном объёме принципалами обязательств по кредитным договорам. Теперь, согласно законодательству, обязательство будет списано с государственного долга региона.

Таким образом, объём госдолга Якутии уменьшится почти на 1,9 миллиарда рублей.

По данным Минфина РФ, на 1 июня 2018 года государственный долг республики составил 54,8 миллиарда рублей. Якутия является абсолютным лидером по объёму госдолга среди регионов Дальнего Востока. С начала года показатель вырос более чем на 3 миллиарда рублей.