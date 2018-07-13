Якутии разрешили использовать драгметаллы и камни как залог

Органы государственной власти получат больше полномочий в вопросе операций с драгоценными металлами и камнями. Такое решение было принято во время заседания правительства Якутии, состоявшееся 12 июля.

Министр финансов республики Валерий Жондоров сообщил, что регионы теперь получили право использовать как залог драгоценные металлы и камни, которые находятся в их собственности. Это стало возможным благодаря поправкам, внесенным в статью 12 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Изменение в данный закон были внесены благодаря поручению Владимира Путина по совершенствованию федеральной нормативной базы на заседании Госсовета в конце 2017 года.