Якутии нужна новая лесопожарная техника

Врио главы Якутии Айсен Николаев дал поручение правительству республики внести конкретные предложения по приобретению лесопожарной техники и местам ее дислокации. Об этом шла речь на заседании в селе Хатырык Намского улуса выездной межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности РС(Я) по вопросу лесопожарной обстановки на территории Якутии.

В ходе заседания Комиссии, было предоставлено слово генеральному директору ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» Вадиму Новикову, который в своем выступлении озвучил наиболее острые проблемы, возникающие в борьбе с лесными пожарами. Прежде всего, это крайняя степень изношенности лесопожарной техники, 80% имеющегося автотракторного парка изношено на 100%. «Республика с 2014 года не получала средств из федерального бюджета на обновление техники. Надо учитывать, что техника, работающая на лесных пожарах, изнашивается кратно быстрее нежели та, которая передвигается по дорогам общего пользования. Учреждение проработало схему по приобретению техники посредством лизинговых инструментов, несколько лизинговых компаний высказали готовность к взаимодействию», — сказал он. Кроме того, квота по найму сезонных огнеборцев в текущем году составляет 150 человек, тогда как в 2014-2015 годы составляла 350-500 человек. «Если бы учреждение могло нанять хотя бы 350 сезонных огнеборцев, то ситуация с пожарами была бы намного лучше, чем мы имели в последние месяцы, потому что сезонники могли бы оперативно тушить лесной пожар на его начальной стадии», — считает Новиков.

Еще одно обстоятельство, которое не позволяет тушить пожары в полную силу – это кредиторская задолженность перед физическими и юридическими лицами за пожароопасный сезон 2017 года. На сегодняшний день динамика принятия положительных решений Рослесхоза по погашению кредиторской задолженности не выдерживает никакой критики. По словам руководителя ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», по итогам почти 9-ти месячной проверки документации пожаров прошлого года, Рослесхоз так и не представил республике акты, в которых бы четко и ясно было бы прописано какие расходы принимаются, а какие нет. Ранее озвучивалось, что Рослесхоз направляет в республику 44 млн рублей для выплат по кредиторке. Средства в республику действительно поступили, но из этой суммы лишь 12,9 млн рублей будут направлены на расчеты с населением, которое приняло участие в тушении пожаров. Остальная сумма будет распределена по задолженностям перед авиакомпаниями, которые обслуживали тушение пожаров.

Подводя итоги совещания врио главы республики поручил кабмину совместно с ответственными учреждениями более скрупулезно подойти к сбору и подготовке первичной документации по пожарам текущего года, максимально оперативно отработать с кредиторской задолженностью 2017 года и войти в пожароопасный сезон 2019 года без долгов.

В заседании комиссии также приняли участие зампреды Алексей Колодезников и Денис Белозеров, и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев, а также все службы, задействованные в тушении лесных пожаров.