Якутии нужен совмещенный мост через Лену

К такому выводу пришли участники Международной научно-практической конференции «Переход через Лену: Пути решения», которая проходила в Якутске с 20 по 21 июля. В основу проекта может быть положен ранее предложенный вариант совмещенного автомобильно-железнодорожного моста.

«Главным результатом конференции можно считать то, что все участники признают необходимость строительства мостового перехода в совмещенном автомобильно-железнодорожном варианте с учетом прогноза потока грузов, как в сторону Якутска, так и в обратном направлении в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов», — отметил в комментарии ЯСИА первый вице-премьер правительства республики Алексей Стручков.

Собеседник агентства подчеркнул, что основной упор делался на уже разработанный проект, который предполагал совмещенный вариант. Эти наработки, конечно же, лягут в основу нового решения.

На конференции достаточно серьезно обсуждалась техническая сторона вопроса строительства мостового перехода в условиях Якутии. Рассматривались различные варианты, в том числе идеи строительства подводного тоннеля. В итоге технические специалисты пришли к мнению, что реальным решением может стать только мост с учетом особенностей и экологической составляющей.

Что касается дальнейших действий, Алексей Стручков уточнил, что по итогам международной конференции принята резолюция, в которой обозначены основные моменты, прежде всего, о совмещенном автомобильно-железнодорожном переходе.

Ранее о необходимости строительства моста и его значимости для социально-экономического развития Северо-Востока страны неоднократно заявлял врио главы Якутии Айсен Николаев.

Далее надо будет разрабатывать финансовую модель и технико-экономическое обоснование для дальнейшей проработки этого вопроса. К слову, правительство республики планирует на Восточном экономическом форуме провести отдельную сессию по реализации проекта и на ней же обсудить конкретные моменты, связанные с финансовыми механизмами. Из них наиболее предпочтителен вариант концессии и реализация проекта с использованием механизма государственно-частного партнерства. Как отмечалось, кредитные организации и инвесторы готовы сотрудничать на таких условиях.

По словам Стручкова, проект можно реализовать в два этапа или сразу, но для этого потребуется актуализировать проект 2008 года, а также подсчитать финансовую модель, исходя из сегодняшних реалий: «Если есть техническая возможность и удорожание будет не столь значительно, то проект сможем сразу реализовать в совмещенном варианте, но эксперты и сегодня, и вчера предлагают вернуться к той схеме, которая была принята в 2013 году, то есть к поэтапной реализации проекта».