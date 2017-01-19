Якутии необходимо возродить местное производство товаров

18 января Егор БОРИСОВ провел рабочее совещание по вопросам развития местного производства товаров и услуг. Глава Якутии говорил о необходимости развития собственного производства и назвал его приоритетным направлением социально-экономической политики республики на долгосрочную перспективу. В первую очередь это касается возрождения алмазно-гранильной и ювелирной отраслей, развития лесопромышленного комплекса, производства строительных материалов, легкой промышленности, народных промыслов, сельского хозяйства и пищевого сектора.

Все министерства и ведомства республики должны занять наступательную позицию при разработке комплекса мероприятий по развитию местного производства товаров и услуг. При этом сделать упор на открытый диалог с инициативными жителями Якутии, предпринимателями, которые заняты в данных отраслях.

Далее Ил Дархан поручил проанализировать возможности реализации межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества, а также инвестиционного потенциала проектов, нормативного правового обеспечения развития местного производства, предельно точно оценить объемы необходимой государственной поддержки.

Всем исполнительным органам власти республики поставлена задача – разработать «дорожную карту» развития местного производства товаров и услуг по отраслевому принципу.