«Якутдорстрой»: борьба с водой в масштабах города

Город – это очень сложный живой организм, и порой непросто определить, какое предприятие или отдел должен заниматься той или иной работой. Наверное, из-за этой неопределенности в структуре предприятия «Якутдорстрой» имеется «вспомогательный участок», в ведении которого довольно много разных задач. О деятельности отделения рассказала главный энергетик предприятия Алина Кычкина.



Борьба с водой и лужами

— Основная наша задача – откачка воды с заниженных мест города, контроль за работой насосных станций. Станция – это железная будка, которая стоит на колодце. Всего по городу их около сорока. В начале сезона, где-то с апреля, привозим насосы на станции и включаем по мере необходимости. Из заниженных мест сложно откачать всю воду полностью. Нельзя их ни засыпать, ни еще как-то убрать, поверьте, перепробовано все. Вода всегда найдет себе местечко. А учитывая, что город довольно компактен, вода всегда будет мешать людям. Насосные станции установлены в разных районах города – 17 квартал, ул. Строителей, в Сайсарах, один насос на ипподроме стоит: там постоянно образуется озеро. Самая большая концентрация насосов – в Строительном округе, а в некоторых местах стоят сразу по два насоса. Приведу пример работы такого насоса и его эффективность. Раньше улица Лермонтова в районе перекрестка с ул. Октябрьской постоянно тонула во время дождей. После установки насоса проблема решается за два часа.

Так на страже сухости насосы стоят до самого конца сезона в октябре.

На балансе отделения, кроме станций и насосов, есть еще сварочные аварийные ЗИЛы – 2 штуки и УАЗ-Фермер для перевозки техники и людей. 9 рабочих и один мастер обеспечивают круглосуточную их готовность к работе, особенно в сезон дождей и весной во время схода снега.

Тонущие дома

Самая большая проблема тонущих домов – в местах застройки. Не всегда принятые строителями меры помогают избежать затопления близлежащих частных домиков. В таких местах проблема возникает временно – город застраивается, а маленькие тонущие дома сносятся и расселяются. Но вновь потребность возникает в других местах.

Иногда люди, жители неблагоустроенных домов топят себя сами, сливая всю воду и нечистоты в собственный двор. А нам приходится откачивать. Зимой же все слитое превращается в огромные наледи, весной начинает таять и заливать жильцов. Жильцы жалуются в управу, управа – в Службу эксплуатации городского хозяйства, мы получаем адрес от СЭГХ и выезжаем на помощь.

Не кочегары мы, не плотники

Работники вспомогательного отдела очень универсальны. Бригада состоит из электриков, слесарей, сантехников и сварщиков. Ведь дожди идут не всегда, а работы в городе много. Например, полностью в подчинении бригады – железные решетки на лотках, которые порой ломаются, гнутся, засыпаются. Весной – пропарка трубопроводов, по которым течет откачанная вода. Случаются засоры в трубах и лотках – и их нужно чистить.

Наследие прошлого

Также в летний сезон ведутся «работы по кочкам». В нашем городе невообразимое количество когда-то спиленных труб, столбов, арматуры, которые выпирает мерзлота. Например, каждый год приходится срезать один и тот же столбик от железной трубы. Скорее всего, это была опора освещения. Деревянные столбики выкорчевываются по мере возможности, а ямки засыпаются. Самое удивительное, что эти помехи чаще всего появляются на дорогах и тротуарах, где мешают движению. В месяц больше ста столбиков выходит, за лето – полтысячи. Выйдет из земли сантиметров 10-15 такого столбика, и нужно быстренько его ликвидировать. Порой подземные столбы вырастают до полуметра, особенно во дворах, на тротуарах, где их стараются как-то не замечать. Горожане привыкли уже. Бывает, что остаются под землей старые бетонные блоки, разрушаются, и арматура от них начинает подниматься над землей – ни пройти ни проехать. Вот ее тоже нужно вовремя убирать. А для этого мы просим горожан сигнализировать в нашу диспетчерскую по номеру 36-85-87.

Борьба с водой в масштабах города

Масштабы борьбы с водной стихией, возложенные на предприятие «Якутдорстрой», поражают! Оказывается, в период паводка работники этого же участка открывают специальные шлюзы, чтобы вода из реки не затопила город, а сделала полезное дело – наполнила городские озера! В основном шлюзы расположены по набережным улицам.

В Якутске откачивают воду не только стационарными насосами, но и переносными помпами.

Об этом рассказал Виталий Кашуба из отдела благоустройства: