«Якутцемент» ввел в строй третью вращающуюся печь, способную выдавать 500 тысяч клинкера в год

В поселке Мохсоголлох Хангаласского улуса 12 июня 2018 года состоялось торжественное открытие третьей технологической линии по выпуску цемента акционерного общества производственного объединения «Якутцемент», реализованного в рамках инвестпроекта «Расширение и реконструкция цементного производства до мощности 500 тысяч тонн клинкера в год».

С введением в строй третьей вращающейся печи предприятие сможет на 100% обеспечить потребность республики в стройматериале.

Ветеранов и работников предприятия с важным событием поздравили временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия) Виктор Хохрин, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, глава муниципального района «Хангаласский улус» Гаврил Алексеев, генеральный директор управляющей компании ООО «Востокцемент» Виктор Иванов, народный депутат, управляющий директор АО ПО «Якутцемент» Алиш Забид оглы Мамедов, народные депутаты и члены Правительства Якутии.

Участники церемонии отметили важную роль расширения и реконструкции цементного производства АО ПО «Якутцемент» в развитии строительной индустрии региона. Символичным стало и то, что запуск производства пришелся на День России – один из самых главных и ярких праздников страны.

Приветствуя участников открытия, Айсен Николаев подчеркнул этот момент. По его словам, за почти 50 лет своего существования «Якутцемент» стал флагманом строительной индустрии Якутии.

«За последние годы в городе Якутске введено 1 млн. 800 тысяч квадратных метров жилья. Ввод третьей технологической линии мощностью в 500 тысяч тонн цемента в год полностью покроет потребность не только Якутска, но и всей республики в этом строительном материале», — подчеркнул врио главы Якутии, добавив, что с вводом третьей технологической линии на предприятии будут созданы новые рабочие места, а в Якутии будет построено больше жилья, социальных и производственных объектов.

Он поблагодарил всех строителей и работников предприятия, пожелав «Якутцементу» дальнейшего процветания и трудовых успехов, а руководство ООО «Востокцемент» за то, что в столь непростые для экономики страны времена компания нашла возможность проинвестировать свыше 3,5 млрд. рублей в строительство современного и высокотехнологичного производства.

От имени парламента Якутии коллектив поздравил первый вице-спикер Анатолий Добрянцев. Он также поблагодарил руководство ООО «Востокцемент» — главного акционера предприятия, а также коллектив АО ПО «Якутцемент» за настойчивость и профессионализм, в результате которого за четыре года, на фоне сложных экономических реалий в стране, был реализован такой масштабный проект.

Отметим, что строительство третьей технологической линии завода по производству цемента началось 1 июня 2014 года. Сегодня на территории завода построено семь новых объектов, на новую линию доставлено более восьми тысяч тонн оборудования, использовано свыше 18 тысяч кубических метров железобетона, в строительстве были задействованы более трехсот человек. Новая технологическая линия включает в себя печное отделение с обжиговой печью длиной 127 метров и производительностью 22,5 тонны клинкера в час, отделение помола цемента, сепараторную мельницу, производительностью 100 тонн в час. Благодаря реализации проекта на заводе открыто 80 новых рабочих мест.

«В 2002 году, я был главой Хангаласского района, и мы, совместно с тогдашним руководством республики, решали, как выправить ситуацию, связанную с многомиллионными долгами предприятия. За короткое время была разработана программа реструктуризации «Якутцемента», и производство продолжилось. Сегодня мы открываем третью технологическую линию предприятия. За эти годы «Якутцемент» стал одним из крупных отраслевых предприятий, которое способствует становлению строительной отрасли региона. Благодаря его деятельности создаются новые рабочие места, обеспечивается социально-экономическое развитие Хангаласского улуса. Это то производство, которое будет востребовано везде и всюду», — отметил Анатолий Добрянцев.

За личный вклад в строительство объекта «Расширение и реконструкция цементного производства до мощности 500 тысяч тонн клинкера в год» он вручил Благодарственное письмо Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) генеральному директору УК ООО «Востокцемент» Виктору Иванову и заместителю директора по производству ООО «Цемек Сервис» Виктору Мастьянову.

Также в этот день Благодарностью Главы Республики Саха (Якутия) был награжден директор Дирекции строящихся предприятий АО ПО «Якутцемент» Александр Белов, памятным Нагрудным знаком «Первостроитель Республики Саха (Якутия)» заслуженный строитель Республики Саха (Якутия) из Хангаласского улуса Виктор Ефремов. За заслуги в области социально-экономического развития республики и многолетний добросовестный труд грамотой Правительства Республики Саха (Якутия) награжден генеральный директор ООО «Востокцемент» Владимир Пушкарев, Благодарность Правительства Республики Саха (Якутия) получил директор ООО «Интер», Хангаласский улус, Надир Курбанали оглы Мамедов.

На церемонии открытия был дан торжественный старт работе линии, после организована экскурсия по объекту.