ЯКНК: У меня был не пистолет, а профессиональный электрошокер!

В комментарии News.Ykt.Ru ООО «Независимая энергетическая энергокомпания» заявила, что Александр ЗАХАРОВ – ЯКНК размахивал и угрожал пистолетом.

Между тем, Sakhaday со слов ЯКНК сообщает, что пистолета у него не было:

«Подрядчик врет. Когда я вышел во двор, я захватил профессиональный электрошокер «Каракурт».

После того, как я потребовал убрать трубы, меня стали оттеснять. Во время потасовки, мне пришлось выстрелить в воздух. Учитывая то, что их было человек десять, считаю, что мои действия были обоснованными».

Как сообщил Захаров, электрошокер у него отобрали.

Сейчас медики настаивают на госпитализации потерпевшего, сообщает SakhaDay.