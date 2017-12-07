ЯИПК выбран координатором вновь созданного Учебно-методического объединения СПО

В Якутском индустриально-педагогическом колледже создано учебно-методическое объединение (УМО) по укрупненным группам профессий, специальностей «Машиностроение» и «Технология материалов». 16 профессиональных образовательных организаций республики объединились, чтобы повысить качество подготовки востребованных рынком труда технических кадров.

«Учебно-методическое объединение призвано совершенствовать систему методического сопровождения образовательной деятельности, выработать согласованную стратегию, принципы, методы работы и координации действия профессиональных образовательных организаций по реализации государственной политики в сфере среднего профобразования в республике. Создание УМО имеет важное значение. Мы усилим работу по методическому сопровождению реализации ФГОС. Будем разрабатывать и проводить независимые экспертизы основных образовательных программ, принимать участие в независимой оценке качества образования и профессионально-общественной аккредитации программ. Также будем принимать участие в разработке и организации программ повышения квалификации», — прокомментировала директор ЯИПК Туйаара Замятина.

Важно отметить, что в состав УМО кроме профессиональных образовательных организаций технического направления входят работодатели, что означает непосредственное участие работодателей в процессе подготовки кадров. В работе первого заседания Совета УМО приняли участие директор «Центра оценки квалификаций» Николай Терентьев, инженер-сварщик Службы контроля качества АО «Сахатранснефтегаз» Дьулустан Федоров.

Участники заседания, состоявшегося 06 декабря на базе ЯИПК, утвердили Положение УМО, план работы на 2018 учебный год. Старший мастер производственного обучения Николай Никитин поделился с опытом работы по проведению демонстрационного экзамена. Дмитрий Барашков, преподаватель колледжа рассказал об основных профессиональных образовательных программах, соответствующих к ФГОС и профессиональным стандартам.

Отметим, что в качестве координатора Учебно-методического объединения среди СПО ЯИПК выбран не случайно. Колледжу присвоен статус Специализированного центра WSR по компетенции «Сварочные технологии». В последние годы на базе колледжа успешно проводится региональное соревнование World skills среди будущих сварщиков. В связи с этим продолжается работа по улучшению материально-технической базы учебного заведения в соответствии с ФГОС нового поколения и стандартам WSR.