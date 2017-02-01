ЯИПК внедряет сетевую реализацию дополнительных общеобразовательных программ

Якутский индустриально-педагогический колледж на днях подписал договор о сотрудничестве в образовательной деятельности с Физико-техническим лицеем им. В.П.Ларионова.

«Мы уделяем большое внимание вопросу сотрудничества со средними общеобразовательными учреждениями, потому что в условиях быстрого развития научных знаний и современных разработок нам целесообразно взаимодействовать для реализации сетевой образовательной программы, научно-исследовательской деятельности, внедрения инновационных технологий в образовательную деятельность», — комментирует директор ЯИПК Туйаара Замятина.

В рамках договора учащиеся Лицея в колледже будут обучаться по программам дополнительного образования по направлениям «Швейное производство», «Водитель категории «В», а лицей в свою очередь обучит студентов колледжа по программе «Сетевое и системное администрирование» для участия в чемпионатах профессионального мастерства Worldskills по данной компетенции.

Также подписан договор о сотрудничестве с Центром отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». С нового года запланирована работа по разработке и сетевой реализации дополнительных общеобразовательных программ социальной-педагогической, художественной и научно-технической направленности. Материал подготовлен пресс-службой колледжа.