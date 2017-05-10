ЯИПК: ветераны у нас всегда в почете

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и труда для Якутского индустриально-педагогического колледжа является одним из приоритетных направлений в воспитательной работе.

— Мы с ветеранами работу ведем не только в канун праздников, но весь год. В колледже работает Совет ветеранов, куда входят около 30 ветеранов войны, тыла и профессионально-технического образования. Кроме ветеранов ВОВ и тыла мы чтим людей, много лет, отдавших свои знания, умения и навыки в деле обучения и воспитания рабочей молодежи. По случаю юбилея ветеранов устраиваем торжественные линейки, классные часы. Постоянно организовываем благотворительные акции. Также активно работаем со строительным округом, куда входит наш колледж. К примеру, в День Победы мы у себя в общежитии принимаем ветеранов, проживающих в нашем округе. Устраиваем торжественный обед, силами студентов даем концерт. Связь поколений должна быть неразрывной, — рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Екатерина КЛАДКИНА.

Председателем Совета ветеранов колледжа работает почетный работник профессионально-технического образования России Николай КИРИЛЛИН. Он сам более 30 лет работает в учебном заведении, поэтому со многими ветеранами проработал бок о бок. Стоит отметить, что Николай Васильевич к общественной работе с ветеранами относится, что называется «с душой». «Ветеранов Великой Отечественной войны у нас всего трое. Это участник боевых действий против японских империалистов Платон Иванович ХАРИТОНОВ, ветеран тыла, труда Иннокентий Иннокентьевич МОРДОВСКОЙ, переселенец Чурапчинского района, ветеран профтехобразования Владимир Иванович ИГАН. Мы с ними держим постоянную связь, по праздникам, юбилейным датам обязательно встречаемся, устраиваем праздники. Мы особое значение придаем сохранению памятных материалов из жизни колледжа, которые хранятся в музее истории. С 1967 года ведется у нас Почетная книга, куда вошли биографии всех наших ветеранов. Отрадно, что родные ветеранов музею дают личные награды и вещи».

Музей у нас расположен в одном кабинете, но материалов становится все больше, поэтому, думаем, в будущем расширить наш музей, — отмечает председатель Совета ветеранов.

В конце мае состоятся учебно-полевые сборы студентов согласно учебному плану. Во время сборов студенты будут соревноваться в строевой и военной подготовке, а ветераны войны и тыла выступят в качестве членов жюри и будут оценивать подготовку будущих защитников Отечества.