ЯИПК готов к подготовке рабочих кадров по новым стандартам

По утвержденному министерством образования и науки РФ в ТОП — 50 самых востребованных профессий, вошли профильные специальности Якутского индустриально-педагогического колледжа «сварщик», по новому образовательному стандарту — сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и «автомеханик» — по новому стандарту — мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей.

— Подготовительная работа по переходу на обучение по профессиям и специальностям ТОП — 50 в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями у нас активно идет. Работаем по разработке основных профессиональных образовательных программ на основе ФГОС. Самым проблемным вопросом является соответствие новым стандартам материально-технической базы. Но в этом плане мы ведем работу с нашими основными работодателями. Например, на базе предприятия «Якутмедтранс» открыта лаборатория, где студенты проходят не только производственную и преддипломную практики, но и обучение. По новому ФГОС основное внимание уделяется практической части обучения, поэтому мы в этом направлении активнее будем привлекать работодателей. Мы внедряем современные образовательные технологии, в том числе практико-ориентированное (дуальное) обучение, — рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе ЯИПК Марианна Попова.

На педагогическом совете колледжа от 24 мая с участием представителей партнеров-работодателей, таких как АО «Сахатранснефтегаз», ГБУ «Якутмедтранс», ГБУ «Служба автотранспортного обеспечения» ( Автобаза Администрации Главы и Правительства РС(Я), МУП «Жилкомервис», коллектив учебного заведения, выслушав выступления коллег и работодателей по практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки рабочих кадров пришли к единому мнению разработать и утвердить проект внедрения новых ФГОС по ТОП -50, усилить практико-ориентированную модель подготовки рабочих кадров и повысить роль работодателей в их подготовке. Также решили продолжить работу по совершенствованию материально-технического оснащения колледжа для обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями профессиональных и международных стандартов.

Работодатели в свою очередь высказали мнение активнее участвовать в процессе подготовки кадров. Новый ФГОС предусматривает в процессе подготовки кадров 70 % — практики и только 30 % — теории. То есть, будущие квалифицированные рабочие должны в основном пройти обучение на производственных предприятиях. «Мне было интересно выслушать выступление педагогов колледжа. В наше время, когда учились, практику проходили в течение месяца, остальное время — учились сидя за столом. А современное требование максимально приближено к производству, что очень похвально. Мы, как работодатели, заинтересованы в подготовленном кадре, которого не придется доучивать в процессе работы», — поделился мнением начальник службы машин и механизмов АО «Сахатранснефтегаз» Георгий Апросимов.