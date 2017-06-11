ЯГСХА: в ВУЗЕ нет сторонников оппозиционера

Руководство и преподавательский состав Якутской государственной сельскохозяйственной академии не оказывает никакого давления на некоторых студентов вуза, которые являются сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Об этом в комментарии ЯСИА сообщила проректор учебного заведения Анна Черкашина.

Напомним, ранее РБК заявило, что в 16 городах России участникам акции 12 июня, организованной Фондом по борьбе с коррупцией Алексея Навального, пригрозили проблемами с учебой. В частности, заявитель митинга из Якутска Эрэл Васильев рассказал изданию, что студентам ЯГСХА угрожали отчислением.

«Ректоратом и деканатами нашей академии подобные меры воздействия не предпринимались. Сторонников оппозиционера среди наших студентов нет . Учебный процесс и воспитательная работа в нашем вузе ведутся согласно правовым нормам. Мы не угрожаем студентам, например, отчислением. », — подчеркнула Анна Черкашина.