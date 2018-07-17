ЯГСХА развивает международное сотрудничество

Якутская сельхозакадемия продолжает международное сотрудничество с вузами Республики Казахстан. В середине июля в Якутск вернулась очередная группа студентов ЯГСХА, проходившая обучение по программе обмена с казахстанским вузом.

6 студентов вернулись из г.Петропавловска, где в течение семестра проходили обучение в Северо-Казахстанском государственным университете имени Манаша Козыбаева. Также от Якутской ГСХА по программе мобильности преподавателей в указанном вузе работала и.о. доцента кафедры агрономии Октемского филиала ЯГСХА Агафья Платонова. Теперь студентов из Казахстана якутский вуз ждет к 1 сентября.

По информации ректора Ивана Слепцова, основной целью международного сотрудничества ЯГСХА является повышение качества подготовки специалистов и реализация совместных научных исследований.

«В 2017 году мы одновременно начали несколько проектов по обмену студентами. Первым шагом стало сотрудничество с Казахским агротехнологическим университетом. Первыми в Астану поехали 10 студентов ЯГСХА на один семестр. А из Казахского агроуниверситета к нам прибыли учиться тоже 10 ребят. Помимо того, наша академия вступила в «Университетский альянс Шелкового пути», действующий между вузами и организациями Китая, Казахстана и России», — сообщает ИГ «В Якутии.ру» ректор академии Иван Слепцов.

Для организации зарубежной практики студентов ЯГСХА также действует соглашение о сотрудничестве с Новосибирским государственным аграрным университетом, совместно с которым была организована сельскохозяйственная практика якутян в Баварии. Практика студентов Сельхозакадемии длилась полгода и проходила при участии Министерства сельского хозяйства Германии, уточняет Иван Слепцов.

Помимо вышеуказанных вузов, соглашение о сотрудничестве заключено в ЯГСХА с Университетом искусств, науки и технологий Ливана и с Университетом Лаваля провинции Квебек в Канаде. В свою очередь, Якутской сельсхозакадемией заложен фундамент для привлечения иностранных студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья. Сотрудничество ведется и с регионами России, в первую очередь, входящими в состав ДФО.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и уже в предстоящем учебном году планируем развивать отношения c другими странами для организации совместных образовательных программ, зарубежных практик, научных исследований, в которых будут принимать участие наши студенты. В 2018-2019 учебном году также останутся приоритетными программа международной мобильности в Казахстане и сельскохозяйственная практика в Баварии. Это позволит нашей академии выйти на новый уровень, позиционироваться среди международных образовательных организаций, учебных заведений и научных центров мира. А для студентов это является мощным стимулом для повышения собственной конкурентоспособности, мотивацией к повышению качества своего образования. В свою очередь, иностранные студенты приобретут бесценный опыт жизни на Севере, познакомятся с самобытной культурой Якутии», — заключает Иван Слепцов.