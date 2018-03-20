ЯГСХА помогает своим выпускникам с трудоустройством

Приближается пора завершения учебного года для студентов, вместе с тем выпускники учреждений среднепрофессионального и высшего образования определяются с выбором рабочего места.

В этом году Якутская ГСХА по линии очной формы обучения выпускает 329 выпускников. Круглый год проводятся мероприятия по их трудоустройству. Пожалуй, в эти дни, проводятся самые главные дни кампании трудоустройства — встречи с главами муниципальных районов, руководителями предприятий. Доказать свои квалификационные и первичные практические знания стремится каждый сегодняшний студент. Безусловно, часть из этих ребят создадут свое дело, но большинство из них желают найти работодателей.

Вчера в сельскохозяйственной академии состоялась встреча с представителями Арктических улусов, прибыли начальники управлений сельского хозяйства, образования и предприятий Оймяконского, Жиганского, Усть-Янского, Булунского, Эвено-Бытантайского, Анабарского, Верхоянского, Момского, Олекминского улусов. Усть-Янский улус предлагает 2 вакантных места для работы в одном из ведущих оленеводческих предприятий «Таба-Яна». На сегодняшний день в хозяйстве 21 тысяча оленей. Заработная плата зоотехника и ветеринара здесь составляет 35 000 рублей. В Анабарском улусе рынок труда в последние годы насыщен в связи с освоением месторождений полезных ископаемых. Сельскохозяйственная отрасль нуждается в квалифицированных экономистах и бухгалтерах. Заработная плата в среднем здесь составляет 40000 рублей. Жиганскому улусу нужны технологи мясного производства, на предприятия Олекминского улуса ждут технологов и экономистов. Помимо заработной платы почти во всех улусах выпускникам предлагается участие в муниципальных программах по поддержке молодых семей.