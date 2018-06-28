ЯГСХА ипподромугар ат сүүрдүүтүгэр ыҥырабыт

Бэс ыйын 30 күнүгэр, киэһээ 5 чаастан ЯГСХА ипподромугар Саха Республикатын Правительстьвотын уонна Дерби бирииһигэр ат сүүрдүүтүгэр ыҥырабыт.
Сайыҥҥы күүстээх үлэҕэ киириэх иннинээҕи биир улахан сүүрүүгэ кэлэн дуоһуйа сынньаныҥ, доҕор-атас дьоҥҥутунуун ирэ-хоро кэпсэтиҥ!
Источник: ЯГСХА.
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