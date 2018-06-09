ЯГСХА и АЭБ подписали соглашение

Сегодня ректор Якутской ГСХА Иван Слепцов подписал соглашения, которые как сказал он: «Позволят развивать академию и будут способствовать укреплению теоретических знаний будущих профессионалов».

Практика студентов стала содержательной основой подписанного соглашения о взаимном сотрудничестве и главной темой сегодняшней встречи ректора ВУЗА с председателем правления Алмазэргиэнбанка Людмилой Николаевой, директором МУП «Горснаб» Георгием Гаврильевым, директором ООО «Саюри» Дмитрием Захаровым.

Иван Слепцов отметил положительный опыт партнёрства АКБ Алмазэргиэнбанк АО с Японией. Как сообщается на сайте банка, в марте 2016 года Алмазэргиэнбанк и японская компания «Hokkaido Corporation» подписали соглашение о намерениях и летом того же года приступили к строительству комплекса «Саюри». АЭБ стал основным инвестором проекта. На практике убедились, что проект экономически эффективен. В данное время планируется строительство второй очереди, к завершению которого, по словам Георгия Гаврильева нужны будут специалисты, специализирующиеся на выращивании овощей на закрытом грунте, с учетом современных технологий с адаптированными для Якутии особенностями. Академия, в лице кафедры «Агрономия и химия» уже сегодня может рекомендовать самых лучших выпускников. Вместе с тем работодатель предложил готовить специалистов с первого курса.

Людмила Николаева поделилась информацией о нескольких прогрессивных проектах экологического характера. Возможно научные исследования, которые проводят ученые академии, смогут получить поддержку. Как она выделила, банк также заинтересован в подготовке высококвалифицированных кадров и предложила практику для студентов в подразделениях «Алмазэргиэнбанка». Отметим, что в департаменте экономико-правового и гуманитарного образования студенты обучаются по направлениям бакалавриата «Экономика предприятий в АПК», «Коммерция в АПК», средне-профессионального образования «Экономика и бухучет».

После официальной встречи визита гости посетили научно-исследовательскую лабораторию. Перечень анализов, сроки выполнения заказа и прейскурант цен лаборатории приятно удивили директора ООО «Саюри» Дмитрия Захарова. Предприятие периодически заказывает анализы воды, почвы, однако сроки выполнения заказов иногда не позволяют принимать своевременные решения и актуализировать ситуацию.

Таким образом, предстоит еще ряд рабочих встреч, где будут обсуждены планы практик студентов уже на следующий учебный год, технические стороны сотрудничества по научным проектам, а также вопросы сотрудничества Якутской ГСХА с Японскими ВУЗами.