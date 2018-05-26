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Культура & Образование
25 мая 2018, 18:09
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ЯГСХА —  центр лесных знаний Якутии

Лесопромышленный  форум Республики Саха (Якутия) пройдет в Якутске 30-31 мая, в рамках мероприятий официального открытия, нового факультета лесного комплекса и землеустройства Якутской ГСХА.

На форум приглашены представители университетов, научных центров России, а также авторы и крупные производители технологий и машин по лесозаготовке и деревообработке.

Ректор Якутской ГСХА Иван Слепцов в своем интервью для журнала «Лесозаготовка» отметил: «Модернизация лесного хозяйства не может быть осуществлена без укрепления его научного и кадрового потенциала. На сегодняшний день научное и кадровое обеспечение является одним из главных факторов инновационного развития отрасли. Наиболее остро ощущается недостаток квалифицированных кадров, низкий уровень производительности труда, которые обусловлены слабым развитием социального партнерства, а также низким, по сравнению с другими отраслями экономики, уровнем оплаты труда работающих».

В предстоящем форуме будут обсуждены вопросы приоритетов высшего образования. Они связаны с широким спектром задач воспитания грамотного и гуманного человека. На сегодняшний день свое участие подтвердили  Наталья Ивановна Баурова, доктор технических наук, профессор, декан факультета дорожных и технологических машин Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), главный редактор научного журнала «Ремонт. Восстановление. Модернизация», Владимир Александрович Шамаев, доктор технических наук, профессор кафедры Древесиноведения (Воронежский ГЛТУ), Эдуард Федорович Герц, доктор технических наук, профессор, директор Института лесопромышленного бизнеса и дорожного строительства (Уральский ГЛТУ). Лесопромышленный комплекс представят генеральный директор «Ponsse» Сергей Свириденко,  генеральный директор «Лесинтех», к.т.н., доцент (СПбГЛТУ) Валентин Глуховский и несколько региональных представителей фирм разработчиков и производителей.

В рамках мероприятия откроется также учебная аудитория компании Husqvarna. С целью освоения материально-технической базы данной аудитории разработана программа курсов повышения квалификации для работников лесной отрасли Республики Саха(Якутия) и регионов РФ. Стоит отметить, что образовательная программа вуза обновлена. Практикоориентированность является основной составляющей каждого направления образовательных программ.

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Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА.
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