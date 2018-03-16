ЯГСХА будет сотрудничать с Нерюнгринским районом

Подписано соглашение о сотрудничестве между Муниципальным образованием «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), в лице главы Станиловского Виктора Николаевича и Якутской государственной сельскохозяйственной академией, в лице ректора Слепцова Ивана Ивановича.

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере образования, науки, развития творческих, культурных связей, обмена образовательными, научными и информационными технологиями, а также совместное участие в обсуждении и решении актуальных проблем, и совместное использование имеющихся в распоряжении Сторон интеллектуальных и материальных ресурсов.

Основной акцент будет сделан на содействие трудоустройству выпускников Академии, в том числе:

— ежегодно предоставлять сведения о потребности в специалистах по направлениям подготовки Академии, с указанием открытых вакансий;

— ежегодно направлять заказ на подготовку специалистов в рамках целевой контрактной подготовки кадров.