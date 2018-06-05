ЯГРЭС – за чистый город

«Сделаем окружающий мир чище и зеленее» — под таким девизом энергетики ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» встретили День эколога.

Традиционные весенние субботники на станции проходят каждую неделю. Уборка ведется как на территории станции, так и на улице Кржижановского, ведущей к энергообъекту. В этом году перед коллективом встала новая задача по благоустройству площадки новой ЯГРЭС-2 и прилегающих территорий. На контроле у энергетиков и обзорная площадка на горе Чочур-Муран, где посетители после любования видами долины Туймаада иногда забывают убрать за собой мусор.

5 июня на ЯГРЭС прошла акция «День без автомобиля». Сотрудников призвали в этот день отказаться от использования личных авто, добираться до места работы на общественном транспорте, любым видом транспорта без двигателя внутреннего сгорания или пешком.

Также в этот день энергетики провели субботник по уборке и подготовки к летнему сезону жилых корпусов и территории детского оздоровительного лагеря «Энергетик», в котором ежегодно участвуют представители всех структурных предприятий ПАО «Якутскэнерго».