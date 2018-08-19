Яблочный Спас 2018: что нельзя делать, история, традиции, приметы

Яблочный Спас – второй в череде «трех Спасов». Каждый год их отмечают 14 августа (Медовый), 19 августа (Яблочный) и 29 августа (Ореховый или Хлебный).

История Яблочного Спаса

Известно, что Яблочный Спас — народное название православного праздника, который раньше назывался Преображением Господним. Якобы именно в этот день на горе Фавор Иисус Христос преобразился, его лицо и одежда вновь стали чистыми.

Согласно Библии, тогда же ученики Иисуса узнали, что их наставник — сын Божий, голос с небес поведал им о вечной славе Второго Лица Троицы (Христа), что при земной жизни обычно скрывалось. Так появилось народное название Яблочного Спаса – Спас на горе.

Традиции на Яблочный Спас

Традиционно в этот день в храмах проходят торжественные богослужения и обряды освящения небольших корзинок прихожан. Конечно же, освящаются яблоки, вместе с ними ягоды, фрукты и овощи.

Считается, что человек созревает подобно яблоку, чьи плоды изначально зелены, а со временем наливаются соком и красками. Так же постепенно верующие проникаются светом Всевышнего.

Часто день Яблочного Спаса называют праздником, которым встречают осень. Также молебны проводятся в садах, начинается сбор, заготовка яблок и других плодов на зиму.

Что нельзя делать на Яблочный Спас

Чересчур строгих запретов на Яблочный Спас нет, и все же праздник попадает на время строгого Успенского поста, который не приветствует нарушение постного питания.

В этот день рекомендуют воздержаться от ссор с родными и близкими, не желать кому-либо зла. Поговаривают, что неприятности, которые пожелаешь в этот день другому, вернутся сторицей.

Нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса, и даже в этот день, пока фрукты не освящены в церкви.

Нельзя шить, вязать, заниматься уборкой и строительными работами. Вообще, лучше не выполнять никакой физической работы, кроме приготовления пищи и сбора урожая.

Помните, что до 27 августа идет Успенский пост. Поэтому нельзя развлекаться, а также есть мясо, яйца, жирную пищу.

Также нельзя убивать или прогонять насекомых.

В этот день принято угощать детей бедных и больных людей. Чем больше яблок получится раздать, тем более добрым и щедрым будет к вам Бог. Хорошие хозяйки пекут яблочные пироги.

Праздник Яблочного Спаса, прежде всего, должен напомнить людям о важности духовного преображения.



Приметы на Яблочный Спас

Примета о погоде на Яблочный Спас: какая будет погода на Второй Спас, такую следует ждать и в январе месяце.

Ранее считали, что погода 19 августа это зеркальное отражение погоды в январе. Какие либо осадки на протяжении всего дня праздника предполагают снег зимой, ну а если в день Яблочного Спаса стоит жара, то снега в январе месяце будет мало.

Примета на Удачу: невероятный успех и богатство следует вам ждать, в том случае если в день Яблочного Спаса муха два раза села на вашу руку.

Весь следующий год вы абсолютно точно проведете в изобилии, в том случае если в день Спаса угостите нищего яблоками.

Обязательно вынесите сами фрукты, если увидите вдруг такого человека на улице. А в том случае, если за целый день праздника вам совершенно не попадется на глаза нуждающийся человек, то это является достаточно плохой приметой.

С праздником Яблочного Спаса!