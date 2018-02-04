 «..Я землю русскую от недруга сберег»  

В средних общеобразовательных учреждениях Алданского района прошли мероприятия, посвященные 75-й годовщине Курской битвы в Великой Отечественной войне. Свой вклад в дело памяти внес Государственный концертный оркестр Якутии (дирижер — отличник культуры РС (Я) Юлия Швецова).

К значимому в жизни россиян историческому событию коллектив подготовил литературно-музыкальную композицию. Зрителями и слушателями на минувшей неделе стали учащиеся СОШ № 2 и Школы с углубленным изучением отдельных предметов.

Программа была открыта произведением П.И. Чайковского Ариозо Воина («Мне ли долг велит…» из кантаты «Москва). Учащиеся прослушали знакомые песни военных лет: «Соловьи России», «Берёзовые сны» (из кинофильма «Белорусский вокзал»),»Я лечу над Россией», «Катюша» (солист Александр Королев);фантазию на темы песен Н.Богословского к кинофильму «Два бойца» «Смуглянку» в исполнении Заслуженного артиста РС (Я) Дмитрия Швецова; фрагмент знаменитого «Славься!» из оперы «Жизнь за царя», «Военный марш» Г. Свиридова, «Стрелецкий набат» Р. Бойко, исполненные оркестром. Посредством музыки Заслуженный артист РС (Я), солист и ведущий оркестра Александр Королев сумел донести до подростков ярчайшие страницы военной истории , окончательно переломившие весь ход Великой Отечественной войны.

Во время литературно-музыкальной композиции прозвучали исторические справки, ещё раз напомнившие школьникам о масштабе трагедии в Великой Отечественной войне, о достойном отпоре, который встретил враг на полях сражений нашей Родины. Школьники буквально впитывали текст ведущего о тех 50 днях и ночах непрерывного, ни на минуту незатихающего боя на земле и в воздухе, который вошел в историю как Огненная Дуга. Ребята узнали, что на полях Курской битвы сражалось более 2, 5 тысяч воинов – якутян: 985 из них погибли, пропали без вести, умерли от ран. В сценарий были включены имена воинов – алданцев, призванных защищать Родину в период с 5 июля по 23 августа 1943 года из Алданского военкомата.

Имея за плечами богатый опыт проведения мероприятий с подростками в рамках гражданско — патриотического воспитания, музыканты учли все нюансы, чтобы покорить зрителя, вызвать интерес к истории и культуре ХХ века.

Педагоги Школы с углубленным изучением отдельных предметов от души поблагодарили оркестр: “Благодаря нашим дедам и прадедам, мы можем сегодня смотреть в мирное небо и быть спокойными за своих детей и близких, быть свободными людьми в свободной России. Спасибо огромное коллективу Государственного Концертного оркестра Якутии за большой вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения района и республики!».

Данное мероприятие продолжится для других учебных заведений района.