«Я вас буду резать» Угрозы не сошли грубияну с рук

В Олекминском районе направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в угрозе применения насилия к сотруднику ГИБДД.

По версии следствия, в середине июня обвиняемый П., находясь в служебном кабинете ГИБДД ОМВД РФ по Олекминскому району, при составлении в его отношении протокола об административном правонарушении, стал высказывать угрозы применения насилия в отношении сотрудника, в том числе путем применения таких слов и выражений как: «Я вас буду резать» и т.д.

Инспектор ГИБДД восприняла угрозы как реальные, поскольку мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и агрессивном состоянии, а также ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.