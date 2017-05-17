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Я Вам пишу… народный рейтинг

Имена, имена, имена. И слова благодарности. За профессионализм, за понимание и поддержку. Просто доброе слово. Передо мной лежат открытки, присланные докторам из Якутска, Хандыги, Депутатского, Горного…

Продолжаю изучать рейтинг врачей Республиканской больницы №2. В коридоре травматологического отделения, будто специально дожидаясь меня, сидит на скамеечке женщины с аппаратом Илизарова на плече. Разумеется, пройти мимо я не могу. Здороваюсь, вежливо справляюсь о здоровье и прошу рассказать, как она попала сюда. Оказалось после аварии на федеральной трассе под Новосибирском, ее с множественными переломами привезли в больницу поселка Черепаново Новосибирской области, там сделали первую операцию, а, вернувшись домой, она попала к нашим травматологам.

— Мне не очень удачно сделали первую операцию, поэтому, когда я вернулась в Якутск, вынуждена была обратиться к нашим травматологам. Мне, конечно, врачи ничего не сказали, но я поняла, что основные травмы черепановскими врачами были пропущены и оперировать придется заново. Прошла здесь полное обследование и лечение. Огромное спасибо хирургам отделения, которые бесконечно оперируют, медицинским сестрам, санитарочкам, у них у всех огромная нагрузка, но я не слышала о их работе ни одного плохого слова. Мне есть с чем сравнить, поэтому я считаю, что наши врачи молодцы. Первый человек, к которому я здесь обратилась, был Анатолий Николаевич ГОРОХОВ, он меня принял, передал травматологам. А оперировал и лечил меня Александр Степанович МАКСИМОВ, сама доброта и прекрасный специалист. Хочу поблагодарить заведующего отделением Степана Семеновича ТОРДУИНА за прекрасную организацию работы отделения, Анатолию Николаевичу Горохову, Александру Степановичу. Спасибо им за то, что они делают.

В отделении неотложной кардиологии я попала на выписку.
— Николай АДАМОВ из Амгинского района, перенес инфаркт миокарда, — представили мне врачи своего пациента. Выписывается сегодня…
Николай неожиданно потерял сознание, находясь на рыбалке. Санавиация доставила парня в Якутск. Врачи поставили диагноз «кровоизлияние в мозг» и сразу оперировали.

— Сердце меня раньше не беспокоило, — рассказал сам Николай. -– В отделении мне сделали операцию, и вот выписываюсь. Чувствую себя хорошо. Здесь хорошо лечат. Я не думал, что в Якутске делают такие сложные операции, врачи здесь, оказывается, очень сильные, настоящие профессионалы своего дела. Спасибо им за все!

В отделении неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровоснабжения я познакомилась с мамой Алексея С. из Вилюйска. Парень поступил в больницу с инсультом, тоже прооперирован.
— Сыну 32 года, у него время от времени поднималось давление, но значения не придавали, думали, со временем само нормализуется. И вот однажды утром я нашла его лежащим неподвижно, сын не мог говорить, а ведь вечером лег спать как обычно, ни на что не жаловался, — рассказывает Татьяна Ивановна. — Вызвали скорую, увезли в районную больницу, потом вот сюда привезли. Хорошо, что вовремя. Здесь прооперировали, сейчас продолжает лечение, скоро должны перевезти в Республиканскую больницу №3 на реабилитацию.

Григорий Федотович МИХАЙЛОВ – Дьулган – тоже пациент Регионального сосудистого центра, пригласил меня на презентацию своей книги «Тымыр ыарыылара. Гипертония. Атеросклероз. Инсульт», которую посвятил кардиологам, неврологам и терапевтам центра. Он попросил меня передать мне открытки со словами благодарности для врачей неврологического отделения Земфиры Макаровны КУЗЬМИНОЙ, Саргыланы Афанасьевны ЧУГУНОВОЙ, научного руководителя отделения Татьяны НИКОЛАЕВОЙ, логопеда Люции Федоровны ПОПОВОЙ, медсестер Валентины Григорьевны ИНДЕЕВОЙ и Марианны Егоровны ПЕТРОВОЙ.

Медсестры первой хирургии принесли мне стихи пациента, посвятившего стихи врачам и медсестрам отделения. Вот они.

Помочь – всегда святое дело,
И мне не отказали вы.
Спасибо вам за состраданье.
Вновь стали явью все мечты!
Вы не оставили с проблемой
Меня страдать наедине.
Теперь мне кажется, все беды
Как будто были лишь во сне…

Читаю строчки еще одного письма, оставленного мамой ребенка, пролечившегося у врачей-нейрохирургов.
— Беда может прийти в любой дом, и в нашу дверь она постучалась. Сильно пострадал наш сыночек, Игорек, — пишет Любовь ИВАНОВА. — Только оперативность «скорой», быстрый, точный расчет нейрохирургов спасла его. Только благодаря врачам он открыл, к нашему счастью, свои глаза. Не перестаю восхищаться их работе, высокому профессионализму, преданности выбранному делу! Низко кланяюсь вам, люди в белых халатах! Вы – мои ангелы! Успехов вам! Пусть неприятности обходят вас стороной!

На сайте больницы тоже есть отзывы людей, чьи жизнь и здоровье были не однажды в руках врачей. Александр ЖИРКОВ пишет: «Девять лет назад три раза оперирован в отделении проктологии.с перерывами в месяцах, и все три отлично. Спасибо огромное врачам, что живу! Галине Николаевне СМОЛИНОЙ, Валентине Михайловне МИХАЙЛОВОЙ. Жаль далеко от них, а то пришел бы к ним на прием провериться».

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Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА
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