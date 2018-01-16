«Я счастлива»: правила похудения без стресса

Правильная мотивация, управление эмоциями и еще 13 эффективных способов снизить вес.

Научитесь расслабляться

Доказано: стресс приводит не только к потере, но и к лишнему весу! «Заедать» плохое настроение, стараясь компенсировать сладким нехватку положительных эмоций, (глюкоза способствует выработке серотонина — гормона радости) — одна из распространенных причин набора килограммов (особенно зимой). Часто организм пытается запастись дополнительной энергией перед стрессовой ситуацией (экзамен, поход к врачу). Научитесь расслабляться — поможет избежать лишних калорий. 10 глубоких вдохов, 15 приседаний и необходимость «заедать» проблему отпадет.

Управляйте эмоциями

Негативные установки мешают похудеть (особенно тем, кто однажды пробовал, но сорвался). Найдите единомышленников! Общайтесь, делитесь рецептами, мотивируйтесь результатами других.

Уменьшите жирность продуктов

Замените 50% сыр на 30%, 15% творог — 5%, 3% молоко на 1.5% и уже через месяц увидите первые результаты (— 2кг при соблюдении принципов ПП). Но не стоит переходить на обезжиренные продукты — питательные вещества из них не усваиваются.

Сократите на треть калорийность ежедневного рациона

Чтобы скинуть 1 кг нужно сжечь 2000 ккал. Сократите калорийность ежедневного рациона на треть, убрав полуфабрикаты, сладости, мучные продукты и соусы. Придерживаясь такого принципа питания, за месяц можно похудеть на 3 кг.

Не ставьте запретов на продукты

Запрет на привычные продукты — причина пищевых срывов. Он воспринимается мозгом как наказание! У организма «включается» инстинкт самосохранения — начинает запасать каждую калорию в виде подкожной жировой клетчатки. Запомните: торт — не запрещенный продукт, а менее предпочтительный.

Ешьте ржаной хлеб

Полный отказ от хлеба при переходе на ПП — ошибка! Замените пшеничный хлеб ржаным — в нем много клетчатки и витаминов группы В. Он хорошо насыщает, медленнее переваривается и не приводит к резкому скачку инсулина в крови.

Правильно рассчитывайте физическую нагрузку

Если долго не ходили в тренажерный зал, начните с домашних упражнений средней интенсивности (10-15 минут). Организм должен привыкнуть! Перегрузив себя в первый день, рискуете потерять мотивацию.

Постепенно меняйте пищевые привычки

ЖКТ нужно дать время перестроиться на новый режим работы. Пьете чай с сахаром? Постепенно уменьшайте его количество. Возьмите за правило: съедать с каждым основным приемом пищи фрукт или овощ. Чтобы нежирная еда не казалась пресной, используйте травы, специи и натуральные маринады.

Никому ничего не доказывайте

«Я смогу!» — неправильная установка. Психологи уверены: чаще всего к полноте склонны люди, пытающиеся доказать свою значимость. «Иметь вес» — такие фразы часто воспринимаются ими буквально. Специалисты советуют: полюбите себя и примите тот факт, что каждый значим априори.

Откажитесь от экспресс-методов

«Экспресс-диеты» часто становятся причиной выпадения волос, расслоения ногтей, ухудшения состояния кожи и дисфункции внутренних систем и органов. Быстрое похудение — стресс для организма, и после возвращения к привычному режиму питания он начинает «перевозить» в подкожную жировую клетчатку каждую калорию. Итог: набор веса (часто он становится больше, чем до диеты).

Сходите к эндокринологу

Перед тем, как сесть на диету, сдайте анализ крови. Возможно, причина лишнего веса — гормональная дисфункция (встречается у 10%), в таком случае вам и вовсе не стоит сидеть на диете, а для начала пройти обследования.

Пейте витамины

Постоянная нехватка витаминов и минералов в рационе — распространенная причина лишнего веса. Организм пытается пополнить их запасы, и в результате вы переедаете. Сдайте волос на анализ минерального состава — поможет определить, чего вам не хватает в рационе.

Замените черный чай зеленым

Зеленый чай содержит полифенолы — вещества, усиливающие теплообмен. За счет этого подкожная жировая клетчатка расщепляется активнее. Он снижает уровень сахара в крови, подавляя чувство голода. Выпивайте чашку зеленого чая за 30 минут до обеда, и процесс похудения пойдет быстрее (если есть проблема с выделительной системой — проконсультируйтесь с врачом).

Нормализуйте работу ЖКТ

Почти у всех, кто страдает от лишнего веса, нарушена работа ЖКТ. Пища медленно переваривается, обмен веществ нарушен. Непереработанные калории превращаются в жировую ткань. Препараты с бифидобактериями помогают нормализовать работу ЖКТ и ускорить метаболизм. Но к их применению есть противопоказания — проконсультируйтесь со специалистом!

Не отказывайтесь от жиров

Жиры — основной «строительный материал» нервной ткани. Они помогают усваиваться некоторым витаминам и дают ощущение сытости. Полностью исключать их нельзя. Липиды должны составлять 25% от общего рациона.