«Я рожден, чтобы защищать»: В школе-интернате для неслышащих прошел День сына

12 апреля 2017 года, в день, когда Юрий Гагарин в 1961 году совершил первый полет в космос, в Республиканской специальной (коррекционной) школе-интернат для неслышащих обучающихся прошло заключительное торжественное мероприятие, завершившее Декаду, посвященную Дню сына в Республике Саха (Якутия), который отмечается впервые. Этот день выбран не случайно, так как Юрий Гагарин до сих пор является кумиром многих мальчишек в России.

История появления этого праздника в республике связана с инициативой Якутского регионального отделения Общественного движения «Матери России». Благодаря усилиям и активности «Матерей России» в нашей республике учрежден такой теплый и светлый праздник. Однако Всемирный день сыновей, который празднуется 22 ноября, уже успел завоевать любовь у населения нашей планеты, потому как все любящие родители стремятся дать своим детям, своим сыновьям – будущим отцам, все самое лучшее.

Открыла мероприятие директор школы Оксана Винокурова, которая подвела итоги конкурсов и соревнований, проведенных в течение всей Декады, посвященной Дню сына. Оксана Александровна отметила, что коллектив школы активно включился в празднование Дня сына, поскольку крайне важно всем обществом подключиться к воспитанию настоящих мужчин. А для школы он актуален вдвойне, так как почти 60% обучающихся это мальчики. И все, кто сегодня участвует в этом мероприятии, вспомнят через многие годы, что они были участниками событий, когда впервые отмечали День сына, — подчеркнула директор.

С поздравительным словом от Якутского регионального отделения «Матери России», выступила член совета, директор Института развития образования и повышения квалификации Галина Ивановна Алексеева, которая отметила значимость учреждения такого дня и вручила мальчишкам спортивные принадлежности: мячи, гантели и скакалки. Отметила вклад педагогического коллектива в воспитании учащихся школы.

Порадовал и приятно удивил присутствующих заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Алексей Александрович Щербаков, который поздравил коллектив с использованием дактильной азбуки и русского жестового языка, что стало приятной неожиданностью не только для детей, но и взрослых.

Присоединилась к теплым словам поздравлений и пожеланий Уполномоченный по правам ребенка Анна Афанасьевна Соловьева, которая выразила свое восхищение талантом и способностями наших воспитанников и педагогов. Особенно понравился ей танец «Ботостор» в исполнении мальчиков.

Понравилось коллективу и пожелание Руслана Михайловича Платонова, главы Гагаринского округа городского округа «город Якутск», который пожелал всем мальчиками стать Гагариным в любой области, которая им нравится и вручил от мэра города сертификат на 5 тысяч рублей. Любая поддержка для детей с ограниченными возможностями здоровья крайне важна и бесценна.

Коллектив школы всегда открыт к сотрудничеству, имеет тесные связи со многими учреждениями и партнерами. Потому коллектив тепло принял поздравительный номер от учеников 2 «а» класса городской классической гимназии, подарившими танец «Валенки».

Неоценимую поддержку и помощь оказали школе Целевой фонд будущих поколений и «Сахабулт», подарившие школьному ансамблю «Сандаар» танцевальную обувь. Начальник производственного отдела Сахабулта Александр Валерьевич Попов поздравил и пригласил, к бурной радости школьников, всех детей на экскурсию в фабрику для ознакомления с производством кожаных и меховых изделий. «Будет вам очень интересно», — подчеркнул он.

Настроение всех присутствующих было приподнятым, ведь они действительно приняли участие в историческом Дне, впервые отмечаемом в республике. Стоит ли забывать, что наши сыновья рождены, чтобы нас защищать.