Я никуда не уезжал и не собираюсь – свидетель по делу Попова

SakhaLife выяснил, что свидетель по уголовному делу главы Нюрбинского улуса Андрей ЛЕБЕДЕВ не выезжал с семьей в США, и не собирается этого делать. Во всяком случае, об этом Андрей Егорович заявил в разговоре с корреспондентом SakhaLife.

Сегодня на сайте была размещена статья «Важнейший свидетель по делу Попова эмигрировал из России», в которой по данным источника приводилась информация о том, что Андрей Лебедев с семьей выехал из России в США.

— Я в Якутске, покидать Россию не собираюсь, я патриот нашей страны. На все вопросы следствия дал ответы, я и сам заинтересован в установлении истины. Сейчас я работаю в другом месте, в коммерческой структуре, — отметил Андрей Лебедев.

Редакция SakhaLife приносит искренние извинения Андрею Егоровичу ЛЕБЕДЕВУ, его супруге Ганне Алексеевне ЕГОРОВОЙ, прекращает работу с некомпетентным источником, введшим редакцию в заблуждение, и удаляет из архива статью с недостоверными сведениями.