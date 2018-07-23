Я из Якутии: блогеры расписали здание НВК Саха

На очередном этапе проекта «Битва блогеров». Десять оставшихся участников проявили себя в роли художника, украсив здание НВК «Саха» полноценной композицией, передает телеканал «Якутия 24».

«Кто-то вообще 20 лет тому назад держал кисти в младших классах и во второй раз они взялись за кисти только сегодня. Поэтому задача сложная, и мы делаем невозможное с участниками «Битва блогеров», — сказала творческий редактор портала «One click» Марика Аммосова.

Чтобы достать кистью до верхнего края здания, участники использовали строительные «леса» и подъемник.

«Сегодня у меня первый опыт покраски в арт-объектах. Все хорошо, даже мошкара не мешает. Мы сейчас все в азарте, в одном потоке, в одной энергетике сидим и красим. Как закончим, тут будет красота», — сказал участник проекта Антон Васильев.

По словам автора Марики Аммосовой — рисунок олицетворяет собой наши якутские просторы, заснеженные поля и лес, плавно перетекающий в северное сияние, луну и звезды. Вся картина сделана с использованием цветов телевизионной башни.