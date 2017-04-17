На выставке, проходившей в рамках Московского международного салона образования, Якутская ГСХА запомнилась участникам и гостям мероприятий новым слоганом ВУЗА — Я Готов Стать Хозяином Арктики!

Салон образования в Москве прошел в формате открытого форума, она является платформой для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования. Выставочное пространство Салона – это площадка для презентации передовых технологий, новых образовательных услуг, инфраструктурных и интеллектуальных решений.

Коротко об итогах поездки нашему корреспонденту рассказал Ректор Якутской ГСХА Иван СЛЕПЦОВ: «Наше направление развития придерживается того курса, который на сегодняшний день является актуальным и имеет все предпосылки стратегического подхода в решении задач, которые ставит перед нами руководство страны и республики. Так на недавно состоявшемся арктическом форуме «Арктика – территория диалога», Президентом Владимиром Владимировичем Путиным выделены перспективы развития Арктики. В частности речь шла о создании современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов, сохранение их самобытной культуры, традиций. В конце 2016 года в послании главы РС(Я) Е.А. БОРИСОВА было выделено 2 момента. В частности Егор Афанасьевич отметил, что особенности республики должны и дальше учитываться при формировании комплексных документов развития Арктики и Дальнего Востока. Вместе с тем генеральной линией политики республики является развитие местного производства. В основу прогрессии которой, в республике должно быть введено сквозное образование, обеспечивающее непрерывность аграрного образования, его глубокая модернизация.



Ощутимый рывок вперед был сделан в рамках IV Всероссийского съезда оленеводов России, который состоялся 17 марта 2017 года. Протоколом выездного совещания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с участием первого заместителя министра Джамбулата ХАТУОВА, выделены ряд ключевых пунктов, которые являются точкой опоры развития Якутской ГСХА. Это касается создания на территории РС(Я) селекционно-генетического центра по оленеводству и присвоении оленеводческим хозяйствам статуса племенных хозяйств, определении статуса Якутской ГСХА в качестве базового образовательного учреждения по подготовке кадров для традиционных отраслей Севера.

На ММСО перед руководством, участниками и посетителями мы провели презентацию концепции развития ВУЗа под названием «Якутская ГСХА – научно-образовательный центр аграрной Арктики». Тем самым предложили социокультурную модернизацию традиционных отраслей Севера. Традиционные отрасли Севера – это новый формат парадигмы развития Арктической зоны Российской Федерации. В рамках этого проекта мы планируем провести масштабную работу в целях совершенствования арктических технологий. Во-первых, Якутская ГСХА выступит инициатором и модератором информационной открытой интерактивной образовательной карты «Арктические зоны России». Во-вторых, проведет работу по созданию Межрегионального учебно-методического совета. И в скором будущем данным советом будет принята Межрегиональная программа «Развитие ТОС на 2017-2021годы». Системный подход к проблеме подготовки специалистов по традиционным отраслям Севера (ТОС), обеспечивает оптимальные условия жизнедеятельности (питания, здоровья, жилья, труда и быта) человека проживающего в Арктической зоне РФ».

Выставочную экспозицию Академии посетил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван ЛЕБЕДЕВ. Он отметил, что Якутская государственная сельскохозяйственная академия уникальна и взятый курс развития, планы стать профессионально-образовательным центром аграрной Арктики убедительны и правильны.

В ходе форума рабочая группа академии провела ряд встреч, которые будут способствовать продвижению вуза в качестве кузницы кадров для традиционных отраслей Севера. Ректором Иваном Слепцовым подписаны ряд соглашений с ВУЗами партнерами.

Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА