 «Я чё, под Шуру отжёг?». Как прошла в Якутске «Дискотека 2000-х»

7 июня стадион «Туймаада» был забит до отказа. Но не любителями спорта, хотя они тоже наверняка были, а посетителями шоу «Дискотека 2000-х», еще бы, ведь именно там якутяне имели возможность воочию увидеть своих кумиров – Акулу, Свету, Шуру, Децла и группу «Пропаганда», окунуться в прошлое, потанцевать под любимые хиты и встретить своих знакомых, обрести новых.

Звезды исполнили не только свои самые известные песни, но и подарили якутским поклонникам новые произведения, которые были приняты публикой на «ура»! Несколько номеров артистов нулевых украсил лучший танцевальный коллектив республики «Zavod» под руководством Нюргуяны Яковлевой и Андрея Ламута.

Как нам признались артисты при личной беседе после концерта, хотя они в наш город приезжают неоднократно, каждый раз якутская публика их встречает очень здорово как в первый раз, поблагодарили своих поклонников, организаторов и компанию «Звук&Свет» за отличную работу, ведь без них, такого уровня шоу и не получилось бы и поздравили через наше издание всех наших читателей с приходом настоящего лета после долгих якутских холодов.

Ростислав: «Я в Якутск приехал из Екатеринбурга по работе и с местными коллегами решили сходить на это шоу. Мы, если честно, пошли только из–за Децла, так как мы слушали его кассеты, как говорится «до дыр». Но и остальные артисты порадовали. А под конец Шура устроил настоящее шоу в хорошем смысле этого слова. Что я даже спрашивал у своих потом: «Чё, я под Шуру чтоль отжёг, только моим ребятам не говорите, не поймут» (смеется). Я часто хожу на мероприятия такого рода, но сегодня мне понравилось больше всего!»

Автор выражает огромную благодарность генерального директора компании «Звук&Свет» Александра Борисова за помощь при написании данного материала.