Я чудом остался жив. Интервью со спасенным пациентом РБ №2

Мы сидим возле перевязочного кабинета ожогового отделения Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи с Александром Б. – молодым человеком с открытым лицом и такой же открытой, совсем мальчишеской улыбкой. Украдкой я поглядываю на его руки, отыскивая следы ожогов, слушаю его рассказ, говорю ему, что он, наверное, родился в рубашке, в ответ он смущенно посмеивается. Мне кажется, он и сейчас до конца не верит, что остался жив.

— Я вахтовик, строю мосты в Мирнинском районе. Однажды ночью проснулся, все тело горит (на самом деле горел уже весь вагон, где он с товарищами жил. З.И.), выскочил на улицу как был в трусах, там уже подбежала охрана, меня посадили в машину и повезли в Мирный.

Конечно, на тот момент он понять не мог, что же произошло. Потом узнал, что еще двоим его товарищам спасти не удалось, что пожар перекинулся и на соседний вагон, но там люди уже проснулись и успели выбежать. У Александра обгорели обе ноги, руки, спина, грудь, живот… Позже врачи скажут ему, что пострадало 80% поверхности тела. Случился пожар у мостовиков 12 ноября, примерно через час Александр был уже в Мирнинской центральной больнице, где ему оказали первую медицинскую помощь, врачи связались с комбустиологами в Якутске, а 15 ноября санавиация доставила его в Якутск, в ожоговое отделение РБ№2-ЦЭМП.

— Я чудом остался жив. Пролечили меня здесь почти месяц, испробовал на себе особую кровать, полежал в невесомости, как космонавт, все врачи говорят «счастливый», — делится мой собеседник. — Очень рад был увидеть своих, они сразу прилетели вместе с моим руководителем. Правда, увидеться с ними мне удалось много позже, уже перед самым их отъездом. Сейчас чувствую себя нормально, раны практически зажили, завтра выписываюсь, домой поеду, дочек своих маленьких, наконец, увижу.

Александр буквально светится в ожидании встречи с родными.

Поговорив с ним, я попросила прокомментировать его ситуацию заведующую ожоговым отделением Светлану Семенову.

— Александр поступил к нам с термическими ожогами пламенем с поражением 80 % поверхности тела, — сказала Светлана Владимировна. — В его пользу сыграло то, что это случилось в районе, где в больнице есть хорошее оснащение, есть специалисты. В первые же часы там ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, в первые сутки была проведена телемедицинская консультация, наши врачи-реаниматологи расписали всю интенсивную инфузионную терапию, а врачи-комбустиологи по выделенной видеоконференцсвязи получили цифровые снимки с участками поражения и помогли поставить точный диагноз.

Соответственно пациент с первых дней получил всю необходимую качественную помощь по профилю «комбустиология» в полном объеме. Пациента мы стабилизировали на месте, было проведено несколько видеоконференцконсультаций, после улучшения состояния пациента перевезли сюда, в Якутск. Наши врачи сопровождали рейс медицины катастроф. Первое время до стабилизации состояния он находился в отделении реанимации, потом был переведен в общую палату. Случай был тяжелый. Нам помогло то, что сам пациент оказался очень позитивным человеком, был настроен на выздоровление и хорошо шел на контакт. Такие пациенты легче выходят из тяжелого состояния. У пациента не было сопутствующих заболеваний, и это существенно облегчило нашу задачу. Ну и, конечно, то, что на сегодняшний день мы имеем все современные раневые покрытия, которые берут функции пораженной кожи на себя.

— Должно быть, тот механизм, что сработал в случае с Александром, работает у вас не первый год?

— В данном конкретном случае своевременно, правильно и очень четко сработал тот механизм алгоритма, который наше отделение разработало еще в 2009 году. Он был разработан и внедрен для своевременной эвакуации детей с тяжелой термической травмой. Сегодня он работает и для взрослых при тяжелых ожогах и холодовой травме. На сегодняшний день мы можем говорить, что добились почти нулевого уровня смертности детей от ожогов в республике. Благодаря этому алгоритму, была оказана своевременная и правильная медицинская помощь в первые минуты, в результате чего мы избежали углубления ран, обошлись без операции, и без применения дорогостоящих методов лечения и в случае с Александром, и за достаточно короткий срок поставили его на ноги.

Александр остался жив благодаря колоссальным усилиям врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала двух больших коллективов: отделения анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии №1 и ожогового отделения Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи.

— В лечении Александра были задействованы многие врачи наших отделений: врачи реаниматологи Наталья Васильевна Целых, Екатерина Прокопьевна Филиппова, лечащие врачи травматологи Семен Николаевич Алексеев и Валерий Климентьевич Сысолятин.

Все, кто хоть раз бывал в ожоговом отделении РБ№2-ЦЭМП, согласятся, что оно напоминает прифронтовой госпиталь. Взрослые и дети с тяжелейшими ожогами и обморожениями, большинство из них – лежачие, большая команда врачей-комбустиологов, название специальности которых звучит для нашего слуха непривычно, работа, даже для экстренной медицины, скорее экстремальная и тяжелая, да и сам процесс лечения растянут по времени.

— Ваше отделение одно из самых больших в больнице…

— Да, у нас большой коллектив, и с 1 января 2019 года руководство больницы планирует создать центр термической травмы на базе нашего отделения. По сути, отделение давно и успешно выполняет тот объем работы, который положен региональному ожоговому центру, делая все возможное, а порой и невозможное, чтобы спасать людям жизнь.

От Светланы Владимировны я узнаю, что дорогостоящая ультрасовременная противоожоговая кровать, о которой говорил Александр, появилась в отделении благодаря благотворительной помощи ПАО «Якутскэнерго».

— Компания по своей инициативе выкупила одну из последних, лучших моделей на сегодняшний день, производства Нидерландов. Такие кровати стоят только в крупных клиниках Европы. От лица всего коллектива мы благодарим ПАО «Якутскэнерго» за то, что они помогли нам поставить на ноги уже не один десяток тяжелых пациентов, пострадавших от ожогов, противоожоговая кровать и в будущем поможет нам спасти не одно поколение пациентов, так как в надежности этого оборудования нет сомнений у специалистов всего мира.

Наш разговор подходит к концу, заметно волнуясь, пациент комбустиологов говорит, что благодарен за свое спасение многим людям.

— Огромная моя благодарность всему коллективу ожогового отделения Республиканской больницы. Все, кто меня лечил, очень хорошие врачи, добрые люди, и больница отличная, хорошо, что такая есть вообще! Хотел бы передать огромную благодарность за помощь, их за оперативность Мирнинской больнице. Большое спасибо за поддержку и моему родному коллективу.

Мы расстаемся, и я желаю Александру успешной реабилитации.