Проведен первый этап конкурса «Я — будущее ЖКХ и энергетики».

Проведен первый этап республиканского конкурса ««Я – будущее ЖКХ и энергетики» среди учащихся выпускных классов. 14 марта конкурсная комиссия рассмотрела поступившие в Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) конкурсные заявки.

Поступило семь заявок, из них шесть по направлению «Энергетика» и одна заявка по направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство». Конкурс проводится впервые. На конкурс принимались проекты с идеями, как сделать жизнь комфортной с помощью энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

На первом этапе конкурса оценивались успеваемость в учебе, эссе о себе, соответствие проектов тематике конкурса, актуальность и качество проектов.

По итогам рассмотрения, жюри конкурса решило допустить все проекты на II этап конкурса «Я — будущее ЖКХ и энергетики», где участникам конкурса предстоит защита проектов перед комиссией.

Проведение II этапа планируется провести с 26-30 марта т.г.

Победители конкурса получат дипломы Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), а также сертификат Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), дающий право на целевое обучение за счет бюджета Республики Саха (Якутия) в ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» на профильные специальности сферы ЖКХ и энергетики по программам бакалавриата/специалитета на 2018-2019 учебный год.

Председателем конкурсной комиссии является министр ЖКХ и энергетики РС(Я) Данил Саввинов. В состав конкурсной комиссии входят Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) «Региональное агентство энергоресурсосбережения», ПАО «Якутскэнерго», ГУП «ЖКХ РС(Я)», Инженерно-технического института ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова», Физико-технического института ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова.