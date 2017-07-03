XV республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа & Образовательская марка»

Во время XV республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа & Образовательская марка» в с. Чурапча Республики Саха (Якутия) с 29 июня — 1 июля состоялись X1 Всероссийские Волковские этнопедагогические чтения ««Потенциал народной педагогики в развитии российского образования», посвященные 100-летию В.Ф.Афанасьева-Алданского, 90-летию академика РАО Г.Н.Волкова и 90-летию К.С.Чиряева.

На земле Олонхо Волковские чтения проводятся второй раз. В первый раз Чтения состоялись с участием аксакала Г.Н.Волкова в 2010 году в г.Вилюске, где основатель современной российской этнопедагогики завещал Якутии продолжить дело всей жизни. Академик Г.Н.Волков утверждал, что, «именно якуты показали и доказали, что здоровое национальное самосознание всегда созидательно и конструктивно. Вне национальной гордости нет и человеческого достоинства. Да не может быть и взаимопонимания с другими народами».

Начало советской этнопедагогики было проложено доктором педагогических наук В.Ф.Афанасьевым-Алданским, издавшим в 1979 году монографию «Этнопедагогика нерусских народов Сибири и Дальнего Востока». К.С. Чиряев создал в с.Оросу Верхневилюйского улуса первый в России музей народной педагогики. Таким образом, якутская этнопедагогическая традиция имеет глубокие истоки и мощный развивающийся потенциал.

X1 Волковские чтения, по мнению министра образования и науки РС(Я) В.А.Егорова представили площадку для диалога академической педагогики с широкой педагогическо практикой 3517 участников педагогической ярмарки из 31 района, представивших на суд научного экспертного сообщества более 900 проектов. Впервые состоялась интеграция вуза – Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта с инновационной деятельностью сельских школ, что откроет новые возможности для воспитания здорового поколения.

Для участия на Волковских чтениях прибыл Первый президент Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаев, встреченный благодарной педагогической общественностью. Михаил Ефимович посвящает по возможности каждую педагогическую ярмарку и отмечает повышение ее популярности и расширение инновационной деятельности. Он призвал родителей как можно чаще быть, общаться со своими детьми, брать с собой повсюду, чтоб дети проникались родительскими заботами и ценностями, лучше понимали реальную жизнь. М.Е.Николаев призвал учителей к качественным результатам, что вся молодежь Якутии имела возможность получить высшее образование. Михаил Ефимович с теплой благодарностью отметил вклад Г.Н.Волкова в утверждении Концепции обновления и развития национальной школы в РС(Я), в подготовке научно-педагогических кадров.

Для участия на Волковских чтениях прибыла проректор по науке и инновационной деятельности Чувашского государственного педагогического университета Т.Н.Петрова с коллегами, а также делегация из Республики Алтай, возглавляемой Э.В.Екеевой, ведущей многогранную работу по развитию Волковской научной школы. 22-24 июня состоялись в Чебоксары Волковские чтения, и получилась своеобразная перекличка этнопедагогических центров, где работают более 250 ученых-воспитанников великого подвижника идей национального спасения, любви и свободы.

Татьяна Николаевна Петрова сообщила, что создана Международная ассоциация этнопедагогов и вручила первые Знаки признания якутянам. Во время открытия Педагогической ярмарки, в присутствии более 3 тысяч педагогов республики она наградила первого заместителя министра образования и науки РС(Я), президента Ассоциации этнопедагогики, Феодосию Васильевну Габышеву, отметив ее как самого народного министра образования в России, чей вклад в развитие этнопедагогики высоко оценивал академик Волков, завещав ей продолжить дело его жизни. Трибуны подтвердили верность ее слов горячими аплодисментами и возгласами “Уруй! Айхал!”

На пленарном заседании д.с.н. У.А. Винокурова подняла духовную значимость диады “Люди и место” в этнопедагогических ценностях, в воспитании чувства места рождения, святости родных мест и мест почитания, памяти мест (сир-уот) для становления этнической и гражданской единтичности, устойчивости национального самосознания и патриотизма.

На 9 секциях Волковских чтений состоялись обстоятельные дискуссии о потенциале этнопедагогики перед новыми вызовами, в разработке стратегий развития и инноваций. Педагоги размышляли как формировать российскую, гражданскую и этническую идентичность в условиях ФГОС, глобальных изменений и локальных проблем села. Теоретические рассуждения подтверждались проектами педагогической практики.

Особенностями чурапчинской педагогической ярмарки были, прежде всего, внимательная забота главы улуса А.Т. Ноговицына, создавшего все условия для работы и проживания всех участников двух крупных мероприятий. Глава улуса обошел лично все проекты, внимая в проблемы воспитания достойной молодежи. Его особенно заинтересовал культурно-образовательный кластер Таттинского улуса, возможности трудового воспитания и ранней профессиональной подготовки – сатабыл. Выражая благодарную и скорбную память чурапчинцев, выставил специальные призы для педагогов Жиганского, Кобяйского и Булунского улусов. Сами чурапчинские педагоги щедро делились своими идеями на “Педагогическом Арбате”.

Новизной ярмарки следует считать участие средних профессиональных образовательных организаций МОН РС(Я), а также выделение особенностей арктического образования. На следующей ярмарке прдложено ввести специальные номинации победителей в СПО и дополнительном образовании как наиболее важных для профессионального самоопределения учащихся.

Педагогическая ярмарка проведена уже в 15 раз за это время она показала себя как саморазвивающаяся педагогическая площадка, чутко реагирующая на изменения, опираясь на непреходящие этнопедагогические устойчивые ценности, живительные корни питающиеся живой культурой села. Село было и есть колыбелью народов России. Высказаны предложения о повышении статуса «Сельская школа & Образовательная марка» на российский и межрегиональный уровень, приглашать представителей МОН РФ, распространять шире в информационном пространстве лучшие практики воспитателей, учителей, педагогов дополнительного образования республики.