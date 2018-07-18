Взрывные работы на крупных лесных пожарах проводят в Якутии

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Намском и Горном районах Якутии. Работы по тушению пожаров проводятся при неблагоприятном ветровом режиме, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на департамент по лесным отношениям.

На сложных участках специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» проводят взрывные работы с целью создания заградительных и опорных полос с использованием детонирующего шнура высокой мощности ДШН-80 протяженностью 25 км.

«Основанием для этого стала труднодоступность мест действия пожаров и высокая захламленность лесных участков. Поэтому применение наземной техники для прокладки минполосы невозможно, а ее прокладка с помощью ручных инструментов занимает много времени и сил», — уточняется в сообщении.

На тушении крупных лесных пожаров работают специалисты Авиалесоохраны и службы наземной охраны лесов, в том числе переброшенные с других районов. Также силы федерального резерва и местное население помогают республиканским лесопожарным формированиям.

В соответствии с федеральным законом, проведением взрывных работ для тушения лесных пожаров занимается только ФБУ «Авиалесоохрана».

Всего по ситуации на 18 июля в Якутии на охраняемой территории пожары действуют на площади более 22,1 тысяч га. На тушении работает 463 человек, задействовано 44 единицы наземной техники и семь воздушных судов.

Пожарным уже удалось локализовать крупные лесные пожары в Верхневилюйском и Кобяйском районах.