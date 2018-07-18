АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
19
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.07.2018, 14:23
Культура & Образование
«Россия 1» покажет «Генезис 2.0»
18.07.2018, 14:10
Происшествия
Взрывные работы на крупных лесных пожарах проводят в Якутии
18.07.2018, 14:01
Экономика
Флот ЛОРПа готов выйти в рейсы на Арктическое побережье
18.07.2018, 12:40
Республика
Айсен Николаев провел переговоры с корпорацией Мицуи
18.07.2018, 12:36
Общество
Резонанс
Сбербанк подтверждает информацию о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Банка «Таатта»
18.07.2018, 12:31
Республика
Фотофакт
Сахатранснефтегаз: Обновляем сеть газовой артерии столицы
18.07.2018, 12:21
Столица
Якутская Городская Дума направила миллионы на образование
18.07.2018, 11:40
Происшествия
Перевозчик, не имеющий лицензии на перевозку пассажиров, привлечен к ответственности
18.07.2018, 11:33
Общество
Резонанс
Экс-кандидат в мэры Якутска о «Лексусе»: окончание школы — это тоже немалый труд
18.07.2018, 11:05
Общество
Фотофакт
В правительстве поздравили именитую якутянку с 80-летием
18.07.2018, 11:00
Политика
Инвестпроекты Якутии поддержаны в правительстве РФ
18.07.2018, 10:43
Происшествия
Эксклюзив
Резонанс
Альтернативный взгляд на кражу бриллиантов: якутская фирма разбогатела на 100 миллионов?
18.07.2018, 10:20
Происшествия
В Якутии произошел 1 пожар
18.07.2018, 9:54
Экология
Резонанс
Как избавить Якутск от пыли?
18.07.2018, 9:30
Республика
Резонанс
Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта»
18.07.2018, 9:24
Общество
Фотофакт
Народный депутат ухаживает за своими огурцами
18.07.2018, 9:10
Происшествия
Резонанс
Кража якутских бриллиантов на 100 миллионов: новые подробности
18.07.2018, 9:00
Республика
Позитив
ЯТЭК: увидеть все самое интересное
18.07.2018, 8:54
Общество
Резонанс
Бизнес-омбудсмен рассказала как помогает вкладчикам «Таатты»
18.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Среда 18 июля 2018
18.07.2018, 0:10
Общество
Сегодня день рождения руководителя, художника и фотографа
17.07.2018, 22:55
Общество
Эксклюзив
Интервью
Участник Церемонии мундиаля Серго Сидоров: «Это был сон!»
17.07.2018, 18:30
Финансы
Снижение ставок по кредитам в Алмазэргиэнбанке!
17.07.2018, 18:27
Происшествия
Резонанс
Смерть ребенка в якутской больнице: возбуждено дело
17.07.2018, 18:23
Политика
Резонанс
Выборы мэра Якутска: Александр Саввинов подал документы в избирательную комиссию
17.07.2018, 17:55
Происшествия
Экстра
Мешок с бриллиантами на 100 миллионов рублей украли у якутянина в Казани
17.07.2018, 17:52
Общество
Чтобы думать только о победе: спортсмены поблагодарили Максима Феоктистова за спонсорскую помощь
17.07.2018, 17:48
Общество
Фальшивое сливочное масло обнаружили в Якутии
17.07.2018, 17:38
Экология
Эксклюзив
«Плавучий университет по реке Лене» вернулся домой
17.07.2018, 17:35
Культура & Образование
Вторую смену в якутских школах хотят ликвидировать
17.07.2018, 17:22
Сахалыы
Амма дьэдьэнинэн угуйар
17.07.2018, 17:16
Экономика
Объявление
18 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
17.07.2018, 17:11
Столица
Блогеры Якутска раздают халяву
17.07.2018, 17:00
Спорт
Новые победы якутского силача
17.07.2018, 16:44
Общество
Прокуратура Анабарского района защитила права родителей
17.07.2018, 16:31
Экономика
Гаврил Алексеев: Новая электростанция в Саскылахе даст новый импульс развитию всего улуса
17.07.2018, 16:27
Экология
В Якутске ожидается дождь
17.07.2018, 16:15
Столица
В Якутске провели школу-тренинг по поиску пропавших людей
17.07.2018, 16:11
Общество
Якутянин представит Дальний Восток в номинации «Лучший сварщик России»
17.07.2018, 16:01
Происшествия
В Якутии сестры спасли двух утопающих детей
17.07.2018, 15:58
Республика
Фотофакт
В Якутии совершено таинство Крещения на реке Чульман
17.07.2018, 15:49
Экономика
Строительство терминала «Нижний Бестях» завершится в 2021 году
17.07.2018, 15:28
Общество
Глава Минтранса РФ приедет в Якутию
17.07.2018, 15:15
Культура & Образование
Анонс
Интеллектуальный народ – это поющие дети!
17.07.2018, 15:07
Происшествия
Фотофакт
У Столичного рынка произошло множественное ДТП
17.07.2018, 15:02
Республика
В приходе Зырянки установят новую звонницу
17.07.2018, 14:45
Экономика
Якутия не будет продавать пакет акций «Алросы»
17.07.2018, 14:39
Политика
Увольнение чиновников в Якутии сэкономит полмиллиарда рублей
17.07.2018, 14:30
Происшествия
Мужчина получил три года «строгача» за кражу продуктов на 1433 рубля
17.07.2018, 14:15
Культура & Образование
Андрей Борисов вошел в состав оргкомитета Года театра
17.07.2018, 14:00
Происшествия
Якутянин пырнул ножом брата и угрожал убийством матери
17.07.2018, 12:57
Политика
Закончилось выдвижение в Ил Тумэн
17.07.2018, 12:04
Общество
Фотофакт
Народный депутат показал дачу своего детства
17.07.2018, 11:48
Желток
Фотофакт
Якутянин сделал селфи с первой леди Франции
17.07.2018, 11:10
Политика
Резонанс
Павел Маринычев затаился?
17.07.2018, 11:01
Столица
Ветераны-теннисисты укрепляют дружеские связи с городом-побратимом Якутска
17.07.2018, 10:34
Общество
Резонанс
Обидевший Ил Дархана общественник самовыдвигается в Ил Тумэн
17.07.2018, 10:18
Культура & Образование
ЯГСХА развивает международное сотрудничество
17.07.2018, 10:00
Общество
Видео
Маленький да удаленький
17.07.2018, 9:47
Республика
В Якутии готовятся отметить 100-летие со дня рождения государственного деятеля
17.07.2018, 9:40
Общество
Якутянка отметила 100-летний юбилей!
17.07.2018, 9:33
Финансы
Якутяне могут обменять «мелочь» на памятные банкноты «Футбол-2018» в Россельхозбанке
17.07.2018, 9:07
Общество
Фотофакт
Лучший транспорт на севере
17.07.2018, 9:05
Республика
К строительству моста через Лену приступят в следующем году… может быть
17.07.2018, 6:00
Политика
Резонанс
Опрос: какой политической ориентации вы хотите видеть мэра Якутска?
17.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. 17 июля 2018
17.07.2018, 1:51
Общество
Эксклюзив
Комиссар: В его честь названа улица в Якутске
17.07.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения метеоролога, политиков и этнопевицы
17.07.2018, 0:09
Желток
Эксклюзив
Роскошный подарок для дочери потенциального мэра
16.07.2018, 22:22
Общество
Резонанс
В Якутске закрылся популярный ночной клуб
16.07.2018, 19:14
Столица
Анонс
Цветущий Якутск: Приглашаем на ярмарку цветов и конкурс флористов
16.07.2018, 18:00
Республика
Айхал Габышев: строительство Ленского моста один из самых важных вопросов в жизни Якутии  
Архив новостей
Происшествия
18 июля 2018, 14:10
58

Взрывные работы на крупных лесных пожарах проводят в Якутии

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Намском и Горном районах Якутии. Работы по тушению пожаров проводятся при неблагоприятном ветровом режиме, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на департамент по лесным отношениям.

На сложных участках специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» проводят взрывные работы с целью создания заградительных и опорных полос с использованием детонирующего шнура высокой мощности ДШН-80 протяженностью 25 км.

«Основанием для этого стала труднодоступность мест действия пожаров и высокая захламленность лесных участков. Поэтому применение наземной техники для прокладки минполосы невозможно, а ее прокладка с помощью ручных инструментов занимает много времени и сил», — уточняется в сообщении.

На тушении крупных лесных пожаров работают специалисты Авиалесоохраны и службы наземной охраны лесов, в том числе переброшенные с других районов. Также силы федерального резерва и местное население помогают республиканским лесопожарным формированиям.

В соответствии с федеральным законом, проведением взрывных работ для тушения лесных пожаров занимается только ФБУ «Авиалесоохрана».

Всего по ситуации на 18 июля в Якутии на охраняемой территории пожары действуют на площади более 22,1 тысяч га. На тушении работает 463 человек, задействовано 44 единицы наземной техники и семь воздушных судов.

Пожарным уже удалось локализовать крупные лесные пожары в Верхневилюйском и Кобяйском районах.

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/vzryivnyie-rabotyi-provodyatsya-na-pozharax-gornogo-i-namskogo-rajonov
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
14.07.2018, 2:23
Общество
Резонанс
Управление соцзащиты прокомментировало ролик в ватсапе от постояльца Ыллымахского интерната для бывших заключенных
13.07.2018, 19:56
Общество
Видео
Фотофакт
Открытие Ысыаха в Монголии — репортаж
13.07.2018, 22:24
Происшествия
Экстра
Звездный оперативник якутского СОБРа задержан в Москве по подозрению в изнасиловании девушки?
16.07.2018, 0:42
Политика
Экстра
Владимир Федоров выдвинут на выборы мэра Якутска
15.07.2018, 12:29
Культура & Образование
Некролог
Музыкально-культурная общественность Якутии прощается с Людмилой Бережновой-Ильяховой
14.07.2018, 0:48
Общество
Видео
Правительство бледно выглядело на собрании пострадавших от разорения банка «Таатта»
15.07.2018, 12:50
Желток
Эксклюзив
Красавчик якутской эстрады женится?
15.07.2018, 16:08
Культура & Образование
Эксклюзив
Сегодня на закрытии Мундиаля выступит якутский танцор
15.07.2018, 17:55
Политика
Эксклюзив
Михаил Эверстов прокомментировал обвинения в нарушениях на своем частном самолете
13.07.2018, 22:40
Желток
Фотофакт
Якутская топ-модель Полина Протодьяконова отдыхает с бойфрендом на Бали
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
18.07.2018

«Россия 1» покажет «Генезис 2.0»

Фотофакт
Республика
18.07.2018

Сахатранснефтегаз: Обновляем сеть газовой артерии столицы

Резонанс
Общество
18.07.2018

Бизнес-омбудсмен рассказала как помогает вкладчикам «Таатты»

Эксклюзив Интервью
Общество
17.07.2018

Участник Церемонии мундиаля Серго Сидоров: «Это был сон!»

Финансы
17.07.2018

Снижение ставок по кредитам в Алмазэргиэнбанке!

Резонанс
Политика
17.07.2018

Выборы мэра Якутска: Александр Саввинов подал документы в избирательную комиссию

Экстра
Происшествия
17.07.2018

Мешок с бриллиантами на 100 миллионов рублей украли у якутянина в Казани

Эксклюзив
Экология
17.07.2018

«Плавучий университет по реке Лене» вернулся домой