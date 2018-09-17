Взрыв на руднике «АЛРОСА» — новые подробности уголовного дела

Уголовное дело по факту гибели человека в результате взрыва на руднике «Удачный» направлено в суд

Прокурор г. Удачного утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении проходчика участка горно-капительных работ № 9 Айхало-Удачнинского шахтостроительного управления УКС АК «АЛРОСА» (ПАО). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый 11.07.2018, находясь на рабочем месте, а именно в шахте рудника «Удачный», осуществляя трудовую деятельность по управлению буровой установкой в целях бурения шпуров для закладки взрывчатого вещества, в целях экономии времени, вопреки требованиям законодательства, нормативных и локальных актов, изменил схему бурения, что повлекло при бурении пресечение со шпуром, где уже находилась взрывчатка. Данные действия привели к взрыву, в результате которого находившийся вместе с обвиняемым в шахте взрывник, получив травмы несовместимые с жизнью, скончался на месте происшествия.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.