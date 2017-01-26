ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.01.2017, 16:10
Экология
В Амгинском улусе незаконно добыли двух лосей
26.01.2017, 15:56
Экономика
35% средней стоимости жилья восполнят молодым семьям Якутии
26.01.2017, 15:44
Происшествия
Экстра
По депутатскому запросу Тумусова Генпрокуратура взяла на контроль дело главы Попова
26.01.2017, 15:43
Экономика
Взносы на капремонт – залог комфорта и безопасности жильцов
26.01.2017, 15:37
Культура & Образование
Книга о легендарной женщине-дирижере Февронии Баишевой
26.01.2017, 15:23
Культура & Образование
Размышления Владимира Индигирского об отчёте министерства культуры и духовного развития
26.01.2017, 15:21
Происшествия
Будьте внимательны: махинации с сувенирными купюрами «Банка приколов»
26.01.2017, 15:06
Культура & Образование
7 февраля состоится диктант на знание якутского языка
26.01.2017, 14:44
Столица
Республиканскому техникуму-интернату реабилитации инвалидов исполняется 70 лет
26.01.2017, 14:24
Общество
Гражданская оборона населения в современных условиях приобрела другую цель
26.01.2017, 14:13
Культура & Образование
Эксклюзив
Валерий Халилов и Якутия
26.01.2017, 14:10
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Руководитель управления здравоохранения Якутска назначена на новый пост
26.01.2017, 14:00
Общество
Якутские полицейские вернулись из Северного Кавказа
26.01.2017, 13:20
Экология
Экстра
Авиакеросин разлит в озеро при доставке из Жатая в аэропорт. Факт пытались скрыть
26.01.2017, 12:52
Общество
Профессор Г.Г. Макаров – крупный исследователь истории революции 1917 г. и гражданской войны в Якутии
26.01.2017, 12:36
Общество
Эксклюзив
Утверждая добро и человечность
26.01.2017, 12:30
Происшествия
В Якутии перед судом предстанут подозеваемые в растлении детей
26.01.2017, 12:13
Происшествия
Ленское управление образования наказано за лень?
26.01.2017, 11:24
Республика
Эксклюзив
Требуется правовая оценка строительным подрядам в Вилюйском улусе
26.01.2017, 11:18
Культура & Образование
Сегодня день рождения примадонны и музейного работника
26.01.2017, 10:12
Общество
Резонанс
Историк Казарян: в Оймяконе Полюс холода… фальсифицирован
26.01.2017, 10:07
Общество
Эксклюзив
Матвеева Людмила Ильинична. Не стираются память и традиции
26.01.2017, 9:27
Политика
Малоэнергичный Штыров сдает позиции
25.01.2017, 23:43
Столица
95-летний ветеран Второй мировой войны Афанасий Данилов
25.01.2017, 23:38
Футуролог
Эксклюзив
Дата в истории: Они приняли свой гимн и флаг. О тунгусском восстании
25.01.2017, 23:33
Общество
В Алдане инвалидов и пенсионеров обучают компьютерной грамоте
25.01.2017, 23:03
Спорт
Экстра
Владимир Балынец — абсолютный победитель Всероссийских соревнований
25.01.2017, 22:14
Столица
Экстра
Впервые в СНГ! Якутск вступил в программу ООН-Хабитат
25.01.2017, 21:27
Политика
Экстра
Федор Борисов: Искореним «мягкую» кадровую политику по отношению к коррупционерам!
25.01.2017, 20:49
Республика
Эксклюзив
В Нюрбе организуют пикет в поддержку главы Попова
25.01.2017, 20:27
Республика
Глава Вилюйского улуса: Нельзя превращать принятие бюджета в политические баталии
25.01.2017, 18:41
Общество
Видео
Проект «Инвестиционная среда» на тему «Высокие технологии: вызовы и возможности»
25.01.2017, 18:23
Культура & Образование
Более 3 тысяч человек и 400 лошадей задействуют в съемках картины «Тыгын Дархан»
25.01.2017, 18:17
Общество
Видео
Общественники Якутии. Единое детское движение «Стремление»под эгидой главы Якутии
25.01.2017, 18:15
Общество
Видео
Школа боевых искусств «Мамонт» в Якутске
25.01.2017, 17:54
Культура & Образование
Министру образования России нравится якутская система подготовки кадров
25.01.2017, 17:26
Происшествия
Возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней
25.01.2017, 16:39
Общество
Журналистскому десанту показали и рассказали о ходе подготовки к навигации -2017
25.01.2017, 15:58
Экономика
Увеличена грузоподъемность на участках автодороги «Индигир»
25.01.2017, 15:32
Столица
Что запланировано построить, благоустроить, организовать в Год Добра в Якутске?
25.01.2017, 15:10
Республика
Глава Якутии улучшил позицию в медиарейтинге руководителей субъектов России
25.01.2017, 14:55
Республика
Рабочая поездка народного депутата Олега Тарасова в Мирнинский район
25.01.2017, 14:48
Общество
Любимое место отдыха горожан должно быть безопасным
25.01.2017, 14:44
Столица
Координационный совет по предпринимательству наметил план мероприятий в Год добра
25.01.2017, 14:17
Республика
Необычный флешмоб вилюйчан в честь юбилея Марка Жиркова
25.01.2017, 14:04
Спорт
Сельская хоккейная лига сыграла с командой Якутскэнерго
25.01.2017, 12:19
Общество
Эксклюзив
«Оставь надежду, всяк сюда входящий» — 2. Юрист Диодоров о деле главы Нюрбинского района
25.01.2017, 11:40
Происшествия
Резонанс
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в котельной школы
25.01.2017, 11:38
Общество
Фонд капремонта: Вопрос – ответ
25.01.2017, 10:22
Происшествия
Резонанс
Подробности пожара в школьной котельной
25.01.2017, 10:17
Общество
«Коробка храбрости» дошла до детей
25.01.2017, 10:17
Происшествия
Видео
Холодовая и термические травмы в Якутии. Осторожно! ШОК-контент: 18+
25.01.2017, 10:15
Общество
Александр Саввинов поздравляет с 25 января
25.01.2017, 9:56
Республика
Эксклюзив
Пикетирование администрации Вилюйского улуса приостановлено
25.01.2017, 9:47
Происшествия
Осужден якутянин, напоивший и изнасиловавший школьницу
25.01.2017, 9:42
Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства, министра, поэта и мелодиста
25.01.2017, 9:21
Столица
Осторожно: гололед в Якутске
25.01.2017, 8:00
Общество
Татьянин день 2017: история, традиции и приметы 25 января
24.01.2017, 23:35
Культура & Образование
«Якутский Тарантино» ставит алтайскую пьесу
24.01.2017, 23:21
Экономика
«Сахаэнерго» построит новую дизельную электростанцию в п. Белькачи Усть-Майского улуса
24.01.2017, 23:19
Республика
Энергетики доставят в с. Андрюшкино 590 т топлива
24.01.2017, 21:18
Политика
Новый замминистра представлен коллективу минэкономики
24.01.2017, 20:14
Происшествия
Тот самый Дом престарелых и его директор оштрафованы прокуратурой
24.01.2017, 19:43
Столица
В Якутске пройдет V деловая игра «Молодежь – энергия развития города Якутска» (МЭР)
24.01.2017, 19:40
Экономика
Чудеса случаются! Вручены призы акции Энргосбыта «Онлайн оплати – айфон получи!»
24.01.2017, 19:36
Происшествия
В Якутии изъяты незаконно перевозимые бивни мамонта и 8 тонн замороженной рыбы
24.01.2017, 19:19
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24.01.2017, 19:14
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Стыдно! О согласии и примирении накануне 100-летия революции, или О несостоявшемся выступлении
24.01.2017, 18:46
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Сборная детей Якутии заняла 3 место в соревнованиях в Китае
24.01.2017, 18:36
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В 2016 г. Якутский госмузей посетило 29 863 экскурсанта
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Экономика
26 января 2017, 15:43
61

Взносы на капремонт – залог комфорта и безопасности жильцов

Взоны на кр
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Источник: Фонд капремонта многоквартирных домов
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