Взгляд на экологию по-современному

Педагоги и представители общественных организаций собрались в эти дни на семинар по устойчивому развитию.

В рамках этого семинара были рассмотрены вопросы энергоресурсосбережения, экологического предпринимательства и климата в аспекте устойчивого развития. Раздел по экологическому предпринимательству провела представитель организации «Байкальская экологическая волна» из г. Иркутск, лауреат международной премии Голдмана за выдающиеся успехи в защите природы (своеобразный Оскар по экологии) Марина Рихванова.В течение многих лет она исследовала влияние целлюлозно-бумажного комбината на экологию озера Байкал и здоровье жителей прибрежного г.Байкальск.

По некоторым заболеваниям уровень здесь в два раза превышал средний по стране. После закрытия бумажного производства в 2008 г. она с единомышленниками разработала программу «Будущее Байкальска», и уже пять лет, как ведут Школу экологического предпринимательства. Проекты экологичные, экономичные и социально-ориентированные: мастерская детских деревянных игрушек с использованием безопасных красок; шоколад красивый и полезный делают из какао, меда, чабреца и кедрового ореха, сувенирные пряники. Сельхозкооператив выпускает фиточай «Таежный». Марина Петровна привела в пример сельскохозяйственную усадьбу, где баня дает тепло коптильне и теплице, есть пасека. Рассказала о купольных энергосберегающих домах из геополимербетона. В Ангарске выпускают энергосберегающее оборудование. Могут помочь и нам.

Тема полезна для педагогов и предпринимателей. Например, чтобы повысить продажи экологичной продукции, хорошо рассказывать и личные истории людей, что подвигло их к этому делу. Как, например, сын претворил мечту отца выпускать рыжиковое масло. Участники семинара на себе опробовали натуральную косметику с Байкала. Мужчины, оказывается, больше средств готовы за нее отдать. Порадовало, что и наша учительница биологии из Мегино-Кангаласского улуса также задумала изготавливать лечебные средства из местных растений. Кто-то мази делает на основе меда.

На мастер-классе иркутской гостьи участники семинара научились сами делать бумагу из макулатуры! Уже разработали реальные проекты: «Парк чудес», «Чистая глина Якутии», «Эковелотропа», вечера романсов у костра и по доставке экопайков. Марина Рихванова в сою очередь пригласила наших активистов на ярмарку проектов в Школу экологического предпринимательства, где можно усовершенствовать свою идею и объединиться с другими энтузиастами. Семинар проводен по инициативе Центра экологического просвещения РС (Я) «Эйгэ» в рамках курсов института развития образования и повышения квалификации.