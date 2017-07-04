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4 июля 2017, 11:43
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Взгляд эколога на Булуус

В прошлое воскресенье эколог посетила источник Булуус, что находится на территории МО «Качикатский наслег». Территория источника передана из земель гослесфонда в бессрочное пользование муниципальному образованию. Здесь по согласованию с администрацией села работает семья Константиновых из Красного ручья.


Источник представляет собой выход межмерзлотных вод на поверхность в виде нескольких грифонов, воды источника зимой образуют наледь, которая тает только к концу лета. Источник является памятником природы республиканского значения, Постановление правительства об этом вышло еще 1980 году. Источник расположен на Бестяхской террасе р. Лена, таковых источников 9, все они памятники природы. Уникальные источники Центральной Якутии представляют кладезь чистой воды, по своему химическому составу и чистоте представляют бесценный дар природы, в наше время, когда дефицит чистой воды растет с каждым годом, они могут обеспечить родниковой водой население.


Источник Булуус встречает посетителей лавкой сувениров. Сувениры разные: магнитки, открытки и поделки, продаются небольшие пластиковые бутылки для забора воды из источника. Посетителей много, автомашины оставляют до шлагбаума. Наверху растет сосновый лес, подстилка полностью отсутствует, везде песок. Впереди видна смотровая площадка, отсюда идет лестница вниз к источнику. Лестница деревянная, неплохо сделанная, с площадкой для отдыха.



Наледь занимает полностью днище оврага, веет холодом да и сама вода холодная, ломит зубы. Отдыхающие ходят по наледи и фотографируются. Сзади наледи виден сосновый лес, он еще не тронут деградацией, растут толокнянка, шиповник, ниже по распадку растут черемуха, боярышник. Этот лес называется «Барашков чагдата», там стоял большой православный крест, он упал и сгнил. Лес назван в честь С. П. Барашкова, известного предпринимателя и мецената. На источнике он построил водяную мельницу, останки которой сохранились до сих пор. Наверное, настала пора восстановить мельницу как дань памяти Семену Петровичу, да и туристам было бы интересно посмотреть на такой объект.



Семья Константиновых предоставляет туруслуги, проводит национальный обряд, убирает мусор. Но все же проблема мусора существует. Посетителям не надо оставлять мусор после себя, все надо брать с собой, ведь это красота природы и требует к себе бережного отношения. Просто удивляешься хамскому отношению к природе.

Вода источника выходит на поверхность, перекатывая камни и образуя ручей Булуус, дальше впадает в одноименное озеро. Водой из озера питаются Качикатцы и Красный ручей. Отсюда также вытекает ручей, он впадает в р. Лена. В озере водятся карась, щука, окунь. Карась озера славится своим крупным размером и особым вкусом, местные рыбаки ставят сети.

Вода озера Булуус чистая и прозрачная, на пролете здесь бывают утки и гуси. На этих осоковых островках есть колония серых цапель, серая цапля включена в Красную книгу Якутии.

Цапли составляют первое и самое большое семейство этой группы. Преобладающая окраска туловища серая; брюхо белое, нередко очень красива, несмотря на то, что настоящих ярких красок в оперении не встречается. Самец и самка сходны по оперению: мелкое оперение обильное, мягкое и рыхлое, часто удлиняется на темени, спине и верхней части груди, местами рассученное.
Их тело маленькое и сжато с боков; шея очень длинная и тонкая, голова маленькая, узкая и плоская. Масса самца — 1350—1770 г, масса самок — 1100—1470 г.
Оперение на лбу и верхней части головы белое, на шее серо-белое, на спине пепельного цвета; спина украшена белыми полосами по удлиненным перьям; бока нижней части тела черные.
Полоса, начинающаяся у глаз и продолжающаяся к затылку, три длинных пера хохла, три ряда пятнышек на передней части шеи. Глаза золотисто-желтые, голое место над клювом зелено-желтое.
Клюв бурый, обыкновенно длиннее головы или одинаковой с ней длины, довольно толстый, прямой, сжатый с боков, узкий на вершине и конце, очень острый на несколько втянутых краях. За исключением окружности ноздрей, клюв одет гладким и жестким роговым покровом. Ноздри сквозные, язык длинный и тонкий.
Ноги желто-бурые, средней длины, с длинными пальцами; коготь среднего пальца на внутренней стороне имеет тонкие зубцы в виде гребешка.
Крылья длинные и широкие, но тупые, потому что второе, третье и четвертое маховые перья имеют почти одинаковую длину. Длина крыла самцов — 430—490 мм, у самок — 435—475 мм, размах крыльев 170—180 см.. Большие маховые перья черные; верхние малые маховые перья и рулевые перья серые.
Хвост, состоящий из 10—12 перьев, короткий и закругленный; его окраска различна, длина хвоста примерно 19 см.
Самец и самка отличаются разве только величиной; птенцы носят оперение не такое красивое и не имеют хохла.
Когда цапля купается, вода вокруг неё сереет, словно от пыли. Цапли не смазывают перья жиром: они их «припудривают». У цапель, как и у голубей, дроф, страусов и некоторых других птиц, на груди и в других местах под перьями находятся пучки очень ломкого пуха — так называемые пудретки (порошковый пух). Концы пушинок постоянно крошатся, распадаясь на микроскопические роговые чешуйки. Цапля, подцепив этот порошок клювом и когтями, присыпает им перья, чтобы они не слипались от рыбьей слизи.
Серые цапли линяют раз в году, между июлем и ноябрем. Начинается линька еще на местах гнездования, кончается на местах зимовок.
Распространена серая цапля в Европе и Азии от берегов Атлантического океана до Сахалина и Японских островов, на юг до Северо-Западной Африки и Шри-Ланки, на север до Ленинграда и Якутска. Кроме того, она гнездится на Мадагаскаре с прилежащими островами. Зимует на большей части Африки, к югу от Сахары, в Индии и в Индокитае. В небольшом количестве остается на зиму в Средиземноморье и Закавказье. А весной переселяется на север, к старым гнездовьям на заболоченных, заросших тростниками берегах рек и озёр. В более северных странах она является перелетной птицей, в более южных — кочующей. Например, из Германии улетает в сентябре и октябре, медленно странствует вдоль больших рек, в октябре всюду появляется в южной Европе и, наконец, перелетает в Африку. Возвращается в марте и апреле. Во время перелета образует стаи, достигающие иногда 50 птиц. Они летят только днем, но очень высоко и медленно, обыкновенно образуя косую линию. Сильный ветер делает их путешествие невозможным; иногда летят и при лунном свете.

Как сказано выше, цапли населяют все части света, все пояса, высоты и все страны, за исключением Крайнего Севера. Они во множестве встречаются внутри умеренной полосы, а в тропических странах составляют большую часть населения болот и водяных пространств. Некоторые виды предпочитают море, другие держатся на реках, иные в болотах; одни любят открытые местности, другие же лесную глушь или просто леса. В нашей республике населяет южные и центральные районы Якутии (до 63°с. ш. ) гнездится спорадично в долинах и на водоразделах рек Олекма, Алдан, Вилюй, Лена. Залетные птицы отмечались в низовьях Лены (р. Менкере), Индигирки (пос. Чокурдах) и Колымы (р. Каменка).

Богата земля Хангаласская природными богатствами, к числу которых относится источник Булуус. За лето его посещают более 10 тыс. туристов, что неизбежно приводит к деградации ландшафта и растительности. Необходим научный подход к источнику, нужно провести функциональное зонирование территории, обустроить экологическую тропу, вывести из территории источника стоянку автомашин, санитарные точки, места питания посетителей и.т.д. Отдельного разговора требует охрана озера Булуус. Похвально, что администрация с. Качикатцы планирует его сделать уникальным, включить в реестр ООПТ РС (Я).

Закончилось наше с внучкой Таей путешествие на Булуус, мы получили много позитива.

Любите и охраняйте природу, это наше единственное богатство.

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Источник: Л. Киприянова.
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