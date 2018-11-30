Взбесившийся пациент напал на медсестер в Якутии

Прокуратура Момского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого за совершение тяжкого преступления 40-летнего уроженца Момского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Установлено, что в конце мая 2018 года, подсудимый, находясь после освобождения из мест лишения свободы на стационарном лечении в туберкулезном диспансере, с целью употребления спиртных напитков, напал в процедурном кабинете на медицинских сестер, требуя, угрожая им ножом, выдать ему медицинский спирт. Когда медицинские работники выбежали из кабинета, он взломал дверь шкафа и выпил найденный спирт, а также принял находившийся там лекарственный препарат.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом предыдущей судимости, суд приговорил мужчину к 2 годам 5 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.