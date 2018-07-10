Вызов искусственного дождя откладывается из-за отсутствия облаков

На этой неделе власти Якутии планировали привлечь силы Авиалесоохраны для вызова искусственных осадков. В департаменте по лесным отношениям News.Ykt.Ru сообщили, что мероприятие откладывается из-за отсутствия облачности.

«Мы подали заявку в Авиалесоохрану о привлечении самолета Ан-26 для искусственного вызывания осадков в конце июня. Должны были начать работу на этой неделе, но ситуация осложнилась отсутствием подходящей облачности», — сказали в департаменте.

По состоянию на 10 июля в Якутии действуют 16 пожаров на 14 682 га: в Верхневилюйском районе 1 пожар на общей площади 2 500 га, в Горном районе 1 пожар на площади 1 540 га, в Кобяйском районе 1 пожар на общей площади 934 га, в Ленском районе 1 пожар на общей площади 90 га, в Мегино-Кангаласском районе 1 пожар на общей площади 170 га, в Намском районе 5 пожаров на общей площади 3 356 га, в Нюрбинском районе 1 пожар на общей площади 55 га, в Олекминском районе 1 пожар на общей площади 17 га, в Томпонском районе 1 пожар на общей площади 13 га. Еще три пожара локализованы.

В республике действует режим ЧС.