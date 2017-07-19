Выйти из «тени»: Предпринимателей Якутии обязали перейти на онлайн-кассы

Предприниматели восьми крупных населенных пунктов Якутии в обязательном порядке должны перейти на работу с кассами, подключенными к сети Интернет. Такие требования диктует новый федеральный закон, вступивший в силу с 1 июля этого года. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в республиканском медиа-центре.

«Согласно новым требованиям, организации, принимающие платежи, должны использовать контрольно-кассовую технику нового поколения, так называемые онлайн-кассы. При этом предусмотрен поэтапный переход в течение 2017 и 2018 годов», — уточнила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Якутии Айталина Соколова.

По ее словам, в республике новый порядок имеет свои особенности. Из-за того, что большинство населенных пунктов расположены далеко от сетей связи, и скорость интернета в них недостаточна, под действие закона подпадают лишь восемь муниципальных образований – города Якутск, Алдан, Вилюйск, Ленск, Мирный, Удачный, Нерюнгри и поселок Айхал. Во всех остальных районах предприниматели оставляют за собой право применять кассы, которые не предусматривают обязательную передачу фискальных данных в налоговые органы через операторов.

«Нововведение разработано для удобства предпринимателей, особенно с учетом того, что при временном отсутствии интернета срабатывает гарантированная система доставки, при которой данные копятся, а потом попадают в зону уверенного приема сигнала», — рассказал министр связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов.

По его мнению, все это упорядочит работу предпринимателей, уменьшит поток наличного денежного оборота и поможет в борьбе с «черным налом».

Как сообщил начальник отдела оперативного контроля Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №5 по Якутии Альбер Ноговицын, в настоящее время ведется активная работа по регистрации новых аппаратов. По данным на 17 июля, количество установленных и подключенных к единой системе касс нового образца, модифицированных под новый стандарт, составляет 4581 единицу (72,8%).

О ресурсах, которые могут быть интересны бизнесу, проинформировал директор регионального отделения Дальневосточного филиала ПАО «Мегафон» Александр Костерин. По его словам, компания выступает оператором фискальной связи и подготовила полный пакет услуг для организации работы устройств даже при самой низкой скорости интернета.