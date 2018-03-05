Выйдет в свет книга о дочерях Максима Кировича Аммосова

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков в Постоянном представительстве Якутии при Президенте Российской Федерации в Москве провел рабочее совещание по вопросу издания книги о дочерях выдающегося государственного, политического деятеля Максима Кировича Аммосова и Раисы Израилевны Аммосовой-Цугель Яне Максимовне, Аэлите Максимовне и Лене Максимовне.

В совещании приняли участие супруг Лены Максимовны Аммосовой, профессор Владимир Гольдберг, сыновья Лены Максимовны и Владимира Михайловича Михаил Аммосов с супругой Марией Аммосовой, Максим Аммосов с супругой Ольгой Аммосовой и дочкой Елизаветой, советник отдела документоведения, мониторинга и контроля Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Наталья Колодезникова, генеральный директор ООО “Север” Александр Шубин, заместитель главы муниципального района “Намский улус” Инна Сивцева, директор Национального Гуманитарного Культурного центра «Саха-Арт» Мария Космолинская, редактор НВК “Саха” в г. Москва Наталья Сазонова, журналист газеты «Энсиэли» Намского улуса Иннокентий Иванов.

Спикер Ил Тумэна Александр Жирков обратил внимание собравшихся на то, что необходимо подготовить качественное издание, дающее цельное представление читателям о каждой из дочерей Максима Кировича Аммосова Яне Максимовне, Аэлите Максимовне и Лене Максимовне, и для этого уделить внимание сбору и подготовке дополнительного материала, кроме того, что включено в первоначальную рукопись.

Инна Сивцева напомнила о том, что идея создания книги возникла после того, как полтора года тому назад Лена Максимовна Аммосова предложила в план юбилейных мероприятий, посвященных к 120-летию со дня рождения Максима Кировича Аммосова, включить переиздание книги ее воспоминаний “Свет души” в дополненном воспоминаниями варианте.

Участники совещания рассмотрели структуру и содержательное наполнение будущей книги, обсудили ход дальнейшей работы по вовлечению всех тех, кто может поделиться воспоминаниями и фактами о жизни семьи Аммосовых.

Александр Жирков предложил создать мобильную группу составителей в Москве и Якутии, также редакторскую группу для работы над текстом издания.

Заместитель главы муниципального района “Намский улус” Инна Сивцева вручила памятный сувенир “За вклад в проведении года М.К.Аммосова в Намском улусе” Владимиру Гольдбергу и книги, изданные к юбилею Максима Кировича Аммосова, супругу, сыновьям Лены Максимовны Аммосовой, музею Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.

Книга о дочерях легендарного Максима Кировича Аммосова будет издана осенью текущего года.