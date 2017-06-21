Выявлены нарушения на Олекминской нефтебазе «Саханефтегазсбыта»

Прокуратура Олекминского района провела проверку соблюдения законодательства при технической эксплуатации нефтебаз.

Установлено, что в нарушение требований нормативных актов, лаборатория светлых нефтепродуктов расположенная на территории АО «Саханефтегазсбыт» филиал Олекминская нефтебаза в п. Нефтебаза г. Олекминска не аккредитована, таким образом, проведение анализов светлых нефтепродуктов в условиях данной лаборатории недопустимо.

В ходе проверки также выявлены нарушения требований к рабочему оборудованию лаборатории светлых нефтепродуктов, требования к хранению легковоспламеняющихся жидкостей в лаборатории.

Так, проведение анализов лаборантами производится на неисправном оборудовании, количество легковоспламеняющихся жидкостей в помещении лаборатории превышает суточную норму потребности лаборатории и т.д.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором района в адрес директора АО «Саханефтегазсбыт» филиал Олекминская нефтебаза внесено представление, кроме того в отношении директора данного филиала возбуждено административное производство по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В настоящее время рассмотрено представление прокурора, к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики