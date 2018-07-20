Выявлены 12 виновников в возникновении лесных пожаров в Якутии

С апреля этого года в Якутии провели более 700 рейдов по пожарной безопасности в лесах. В результате были составлены протоколы по административным правонарушениям, вынесены предупреждения. Штрафы более чем на 400 тысяч рублей получили более 40 человек. Также выявили 12 виновников в возникновении пожаров.

«По виновникам лесных пожаров органами надзорной деятельности совместно с сотрудниками лесничества выявлены 12 лиц по 11 лесным пожарам, возбуждено пять уголовных дел. Максимальный срок уголовной ответственности — до трех лет лишения свободы. Если умышленный поджог, то до восьми лет лишения свободы», — сказал телеканалу руководитель отдела федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах Иннокентий Кычкин.

Ранее телеканал сообщал, за халатность при тушении лесных пожаров в Намском и Горном районах возбудили два уголовных дела.