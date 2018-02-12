Выявлена причина разлива воды в Мирном

Разлив воды на проезжую часть в г. Мирный произошел в результате выхода грунтовых вод. По информации администрации МО «Город Мирный» подтапливание территории происходит из-за сезонного промерзания почвы, вызванного выдавливанием грунтовых вод из-под отвалов переработанной руды.

Напомним, по факту разлива воды госинспекторами Мирнинского комитета охраны природы произведен осмотр микрорайона «Аэропорт», в ходе которого подтверждено прекращение поступления воды, проезжая часть дороги очищена, поступившая вода замерзла, образовала наледь, распространение воды не установлено.

Кроме того, осуществлен осмотр акватории и водоохранной зоны р. Ирелях, по итогам которого поступление вод в водные объекты реки Ирелях не установлено. Произведены отборы проб воды рек Ирелях, Малая Ботуобуйа, реки Вилюй около сел Вилючан и Сунтар Сунтарского улуса и г. Нюрба Нюрбинского улуса в целях мониторинга качества воды водных объектов.

По информации АК «АЛРОСА» (ПАО) факт поступления вод на рельеф местности и проезжую часть в районе микрорайона «Аэропорт» г. Мирный является последствием работ по вскрытию ледяной оболочки, образовавшейся в канаве в районе ул. Логовой и сбросу воды, накопившейся в логе между аэропортом и отвалами карьера «Мир».

Стоит отметить, что в 2015-2016 годах также поступали обращения граждан, проживающих в районе аэропорта (ул. Логовая), по затоплению дворовых территорий.

В соответствии с п.4 постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» материалы дела направлены в Управление Росприроднадзора по РС(Я) для рассмотрения.