Якутяне выступили на IV Всероссийском совещании работников сферы допобразования детей

Делегация работников сферы дополнительного образования детей Якутии во главе с заместителем министра образования и науки республики Эдуардом Кондратьевым принимает участие в работе IV Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования, которое проходит с 11 по 13 декабря в Москве в МГТУ имени Н.Э. Баумана.

В столицу съехались работники сферы дополнительного образования детей из 81 региона России для обсуждения и определения стратегических ориентиров дополнительного образования и совместной работы по приоритетам государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи нашей страны.

Открывая первое пленарное заседание «Стратегические ориентиры дополнительного образования детей: вызовы современного мира», заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина отметила:

«Интерес к совещанию настолько высок, что сейчас в зале присутствуют 900 человек, представители всех регионов Российской Федерации. Принимая решения на совещании, мы будем внимательно относиться к тому, что происходит в субъектах».

Лекции, мастер-классы и обмен опытом с участием ведущих экспертов педагогического и научного сообщества, а также представителей Минобрнауки России проходят по всем сферам дополнительного образования: технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностям.

Впервые в формате TED перед педагогами выступают стейкхолдеры и лидеры инновационных и проектных решений в сфере образования.

Помимо лекций и мастер-классов в рамках IV Всероссийского совещания проходят пленарные заседания, презентации лучших практик и достижений регионов в сфере дополнительного образования с участием руководителей федеральных министерств и ведомств, выставка проектов дополнительного образования детей.

В составе нашей делегации Мария Петрова, к.п.н., директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» – Регионального модельного центра дополнительного образования детей в РС(Я); Алена Семенова, старший методист этого же центра; Светлана Дьячковская, руководитель сети детских технопарков «Кванториум» РС(Я); Гаврил Семенов, директор Республиканского центра экологии, туризма и агротехнологического образования; Светлана Захарова, специалист Управления образованием г. Якутска; Марита Колодезникова, директор Дворца детского творчества г. Якутска, а также представители из Нерюнгринского, Мирнинского, Усть-Алданского, Таттинского районов и др.

Представители Якутии принимают активное участие в обсуждении важных тем совещания. Эдуард Кондратьев выступил с информацией о ходе реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Якутии. Он коснулся таких актуальных вопросов, как повышение эффективности и доступности системы дополнительного образования в республике, повышение мастерства педагогов, персонифицированное финансирование и др.

Общая лекция «Модельный центр как ядро региональной системы дополнительного образования детей» началась с выступления Марии Петровой, которая поделилась опытом деятельности Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» как регионального модельного центра дополнительного образования детей. Мария Петровна подчеркнула, что учреждение в режиме проектного офиса объединяет усилия республиканских министерств и ведомств, муниципальных учреждений дополнительного образования, частных организаций, школ, технопарков, вузов, интеллектуальных и бизнес-партнеров, общественных организаций в создании системы, в которой ребенок является главным действующим лицом.

Выступления якутян вызвали живой интерес участников совещания.